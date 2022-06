CdS: tra Giustizia e Bilancio, si cercano fonti alternative di energia

Al centro dei lavori del governo i temi in discussione in Consiglio. Dalla giustizia, con il Segretario Massimo Andrea Ugolini che ribadisce quanto detto in aula: l'ottimo lavoro sul pacchetto giustizia riconosciuto dal Greco, e la determinazione del Paese "nella ricostruire un clima sereno a Palazzo di Giustizia. Le professionalità, come Giovanni Canzio, non possono che dare lustro alle nostre riforme".

Tocca poi al Segretario Marco Gatti ricordare gli emendamenti decisi dal Congresso di stato nell'assestamento di Bilancio, in corso di approvazione in Consiglio. "Un assestamento ricco di emendamenti, la maggior parte tecnici perché arrivano dalle indicazioni degli uffici pubblici per migliorare le norme". Un assestamento, spiega, che ha come passaggio fondamentale, di impatto, il cambio di approccio a problematiche e criticità, come nel recente passato con i titoli irredimibili di Cassa di Risparmio. Lo Stato è chiamato ad affrontare le imminenti scadenze degli obbligazionisti di BNS. Di qui la necessità di emissione di titoli di stato per iniziare a onorare quella di luglio. "Non inciderà sul debito pubblico, che resta tale, spiega Gatti, però crea le condizioni per rendere il titolo scambiabile tra soggetti. Nell'ottica di trasformare una problematica in nuovi servizi finanziari.

La novità arriva dal punto sulle riforme, previdenza e lavoro in primis, sulle quali si stanno trovando convergenze, ma l'esecutivo ha preferito non forzare con la loro presentazione prima lettura. "Resta confermata la scadenza di fine anno - dice il responsabile alle Finanze - Quella sull'Igr è più indietro per colpa mia, sto definendo un testo su cui iniziare confronto". Per il Congresso è fondamentale avere per il 2023 queste riforme.

Si finisce poi per parlare in conferenza stampa, dopo la proroga del decreto carburanti, dei rincari e dei possibili interventi governativi: "La vera sfida è capire come muoversi rispetto al nuovo scenario che si sta prospettando - dice Gatti - e come possiamo adattare stili di vita e capacità economica. Restiamo convinti che la scelta di dotarsi di energie alternative sia uno degli obiettivi". annunciando l'analisi che la Segreteria di Stato competente sta portando avanti sulle tecnologie da implementare in territorio.

Nel servizio il Segretario alla Giustizia Massimo Andrea Ugolini

