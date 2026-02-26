CEDU, RF attacca: "Sentenza che travolge San Marino agli occhi dell’opinione pubblica internazionale" Nel mirino la riforma della giustizia del 2020 e la modifica del Consiglio Giudiziario. Critiche a governo, maggioranza e a Libera.

Repubblica Futura, in un comunicato, commenta la recente sentenza della CEDU che, a parere del partito, mette in discussione la riforma della giustizia del 2020 e la modifica retroattiva del Consiglio Giudiziario. RF rivendica di aver denunciato fin dall’inizio i rischi della legge promossa dall’allora segretario Massimo Andrea Ugolini, ricordando ricorsi, iniziative politiche e appelli ignorati.

La decisione, secondo Repubblica Futura, danneggia l’immagine internazionale di San Marino e dimostra la necessità di adeguarsi agli standard sullo stato di diritto. Critiche vengono rivolte anche al silenzio di governo e maggioranza e alla posizione di Libera che allora, dai banchi dell'opposizione, aveva impugnato, in Commissione Giustizia, la deliberazione oggi censurata dalla Corte di Strasburgo.

RF attenderà l’esito definitivo della vicenda ma continuerà la propria battaglia politica sul punto.

