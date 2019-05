Simone Celli si è dimesso dalla segreteria di Ssd, come ci aveva anticipato, ma resta membro del consiglio direttivo. Per la sua sostituzione il segretario Alessandro Bevitori porterà una rosa di nomi nella prossima riunione della Direzione. Ieri sera sono state prese in esame le ultime dinamiche consiliari, in particolare - sottolinea Bevitori - il confronto acceso con il sindacato sull'assestamento di bilancio e i due ordini del giorno sulle banche. I voti della maggioranza confluiti sulla commissione di inchiesta per banca CIs, non sono sintomatici di un malessere interno alla maggioranza, ribadisce il segretario di Ssd. Al centro dei lavori della direzione anche il processo di rafforzamento dell'area riformista. Confermata la validità del percorso. Ssd era nata come tavolo riformista, ricorda Bevitori, e il progetto sta andando avanti in questa direzione con la centralità politica, riconosciuta, di Ssd.