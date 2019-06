Centenario Oil: a Ginevra incontri informali della Reggenza con Macron, Merkel e May

Il Presidente Francese Emmanuel Macron con i Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori

La partecipazione della Reggenza a Ginevra al centenario dell'Organizzazione Internazionale del lavoro è stata anche l'occasione per incontri informali con alcuni tra i maggiori leader europei.

Ecco i Capitani Reggenti Nicola Selva e Michele Muratori con il Presidente Francese Emmanuel Macron e con la cancelliera tedesca Angela Merkel. Anche i due leader europei, così come la Reggenza, hanno preso la parola ieri a Ginevra al palazzo delle Nazioni Unite per le celebrazioni del centenario dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Con il Segretario di Stato Andrea Zafferani, lo staff della Missione Permanente a Ginevra e il Dipartimento Affari Esteri, la Reggenza ha avuto incontri informali anche con il Direttore Generale dell’OIL Guy Ryder, il Presidente di Malta George Vella - già Oratore Ufficiale nell’ambito di una recente Cerimonia di Insediamento dei Capitani Reggenti- e il Presidente cipriota Nicos Anastasiades. I Capitani Reggenti hanno inoltre partecipato ad una colazione di lavoro offerta dal Direttore Generale Ryder a cui erano presenti anche altre autorità tra cui il Primo Ministro lussemburghese e la dimissionaria Primo Ministro britannica, Theresa May. +

Nella mattinata odierna, inoltre, la Reggenza ha incontrato a Ginevra il Presidente del CIO Thomas Bach. In delegazione anche il Presidente del CONS Gian Primo Giardi e il segretario generale Eros Bologna Nel pomeriggio, sempre nel segno dello sport, la Reggenza visiterà la sede della UEFA a Nyon.