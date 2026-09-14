Centri estivi, stagione positiva nel nome dell'innovazione e della qualità

Innovazione e qualità e, per la prima volta, una programmazione tematica molto apprezzata. Così Segreteria Istruzione e Cultura guarda all'attività dei centri estivi 2026, partendo dai numeri: 1.532 pratiche gestite per una media di 800 bambini accolti ogni settimana. Attività strutturata su 16 sedi scolastiche, oltre a siti esterni, dal Multieventi al ranch Francischin, Arboreto e Istituto Confucio, anche il Bocciodromo dove i ragazzi hanno potuto incontrare Stella Paoletti, medagliata ai Giochi del Mediterraneo. Un'offerta educativa che quest'anno si è arricchita di collaborazioni dalla cultura allo sport, in sinergia con i Musei di Stato e la Galleria d'Arte Moderna, il Centro Naturalistico, le Federazioni Sportive e i "Lettori con la Valigia", il designer Pagliardini. In evidenza la preparazione del personale, anche tramite la formazione obbligatoria.

E c'è un questionario a supportare l'apprezzamento: somministrato alle famiglie, sono 405 le risposte. Premiate professionalità e disponibilità del team degli animatori. Tra gli elementi di forza, segnalate la puntualità, l'efficacia della comunicazione con le famiglie e la capacità di coinvolgere i bambini nelle attività quotidiane. Positivo inoltre il giudizio sugli educatori di sostegno: il 71,4% dei genitori che hanno usufruito di un educatore dedicato ha espresso il massimo livello di soddisfazione. Per la Segreteria, è una conferma dell'impegno verso l'inclusione, come un pilastro fondamentale dell'offerta educativa sammarinese. Tra le criticità, quelle relative alla climatizzazione di alcuni ambienti.







