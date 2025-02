CGG: a caratterizzare l'esame preliminare del PdL sull'ICEE un clima collaborativo Generale apprezzamento per il testo; RETE paventa tuttavia il rischio di distorsioni. La Sessione riprenderà lunedì dalla I lettura di altri progetti di legge

Terminata in lieve anticipo la seduta; si riprenderà lunedì dal vaglio preliminare della normativa sulla cittadinanza. Focus oggi su un altro PdL “di peso”, che avrebbe visto alternarsi ben 4 Segreterie Interni. Iter complesso, insomma, quello che ha portato questa mattina alla prima lettura del progetto sull'Indicatore della Condizione Economica per l'Equità; ben più conosciuto l'acronimo: ICEE. A lungo atteso poiché basilare per calibrare - sulle reali necessità - l'accesso al welfare. Reddito e patrimonio come base di calcolo; indicatore adeguato all'eventuale presenza nel nucleo familiare di minori o persone con disabilità.

Legge di tutti, non solo della Maggioranza – ad avviso del Segretario Pedini Amati, intervenuto in sostituzione del collega Belluzzi -. Si è insomma posto l'accento sul metodo, sul coinvolgimento di parti sociali e Opposizioni. L'ottica pare quella del work in progress; dal dibattito è infatti emersa una diffusa consapevolezza di una possibile, quanto fisiologica, imperfezione iniziale. Ma sulla necessità di intervenire tutti d'accordo. Anche RETE, che pure ha definito “lacunoso” l'attuale testo; paventando il rischio di distorsioni, e ritenendo imprescindibile la sinergia con la riforma IGR. Della necessità di controlli puntuali si è parlato anche dai banchi della Maggioranza; ma una volta affinato sarà uno strumento “potentissimo”, è stato detto. Diversi i riferimenti a fasce sociali in sofferenza; a fronte degli attuali interventi “flat”, ad esempio sugli assegni familiari.

Troppo il tempo trascorso, ha osservato RF; ricordando la genesi della normativa, ai tempi del Governo Adesso.sm. Clima collaborativo, comunque; con la volontà di confrontarsi nuovamente in Commissione per eventuali migliorie. In precedenza il primo check parlamentare del PdL sulle Comunità dei sammarinesi all'Estero. Potenziare le relazioni, l'obiettivo condiviso. Chiesti però passi ulteriori da Motus; manca una mappatura di talenti e opportunità, è stato detto. Dal Segretario al Turismo l'idea di riservare un posto, in ogni Segreteria, a persone delle Comunità. Aperto ai vari input, il Segretario Beccari. Ha poi annunciato come si stia lavorando per individuare una nuova location per il Museo dell'Emigrante; e soprattutto per dare una sede alla Consulta.

vai al report dei lavori

File allegati Il report dei lavori

