CONSIGLIO CGG: a vuoto la prima “chiama” pomeridiana; maggioranza senza numero legale Legislatura che pare ormai agli sgoccioli: era già stato detto che la Sessione in corso potesse essere quella conclusiva.

CGG: a vuoto la prima “chiama” pomeridiana; maggioranza senza numero legale.

Un 'deja vu' quanto avvenuto poco fa in Consiglio; con le Opposizioni fuori dall'Aula, e la Maggioranza con un numero insufficiente di Consiglieri per garantire il numero legale. A vuoto il primo appello pomeridiano; peraltro oltre un'ora e mezza dopo l'orario fissato. Legislatura che pare ormai agli sgoccioli; era già stato detto, del resto, come la Sessione in corso potesse essere quella conclusiva.

In mattinata, in Comma Comunicazioni, un dibattito piuttosto acceso e partecipato sull'attuale quadro politico; in particolare il “rebus Reggenza”: ancora da definire infatti la seconda designazione per il mandato I aprile-I ottobre: quella che dovrebbe spettare ad NPR.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: