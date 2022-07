CGG: al via la sessione consiliare di luglio. Accorato appello della Reggenza contro la guerra

Lavori della sessione iniziati nel pomeriggio. Ad aprire il comma comunicazioni un accorato Messaggio della Reggenza. Che interpretando la volontà dei rappresentanti parlamentari ha ribadito come non si possa restare in in silenzio di fronte alla guerra tornata ad affacciarsi in Europa. Ricordate le decine di migliaia di morti in Ucraina, le devastazioni, i milioni di sfollati. Espressa dunque una “ferma condanna”. I Capi di Stato si sono poi uniti agli appelli di chi non vuole arrendersi all'attuale spirale di violenza, chiedendo a tutte le parti di rinunciare all'uso della forza e a riaprire canali del dialogo, affinché prevalga una soluzione politica. “Chiediamo tacciano subito le armi” e siano rispettate le norme del diritto internazionale. “Nessuno resti indifferente alla guerra”. Ognuno lavori per la pace, con il pieno coinvolgimento delle istituzioni internazionali. Messaggio – quello dei Capitani Reggenti - che sarà diffuso dal Dipartimento Affari Esteri tramite i canali diplomatici. Quindi il via al Comma Comunicazioni; unita, l'Aula, nel sottolineare l'importanza del messaggio reggenziale.

Primo a prendere la parola Andrea Zafferani, RF. Nel momento storico che sta vivendo il Paese – ha rimarcato - è necessario che il Governo metta mano ad un intervento forte sul caro-vita. E questo perché l'inflazione si sta facendo sentire sui beni essenziali. Quanto fatto fino ad ora è “totalmente insufficiente”. Annunciato allora un OdG, sul punto. Ha poi rimarcato come in Europa, un po' ovunque, si stia affrontando l'ipotesi di un taglio totale degli approvvigionamenti energetici, ma non in Repubblica. Si è domandato allora cosa stia facendo il Paese per essere il più possibile indipendente da un punto di vista energetico. Tema assolutamente prioritario, ha ribadito. Sulle problematiche della Sanità l'intervento di Matteo Ciacci, Libera. “La Medicina di base è sostanzialmente saltata da tempo. Completamente venuto a meno il rapporto fiduciario tra medico, infermiere e paziente”. Non possiamo continuare ad avere una Sanità bloccata per motivazioni politiche, ha aggiunto. Si è chiesto poi quale ritorno possa derivare dall'investimento sul robot chirurgico; invocando anche un taglio a “spese inutili” sulle consulenze. Stigmatizzato l'operato del Segretario Ciavatta, con riferimenti anche al “caso Serenissima”. Maria Katia Savoretti, RF, ha espresso rammarico per il fatto che in questa sessione non sia previsto un dibattito ad hoc sul caro-vita. Di fronte a questa emergenza – a suo avviso - il Governo deve intervenire subito, rimodulando le priorità. Ha poi dato lettura all'OdG, nel quale sono contenute alcune proposte di intervento pubblico. La base è la creazione di un fondo pari ad almeno a 5 milioni di euro. Tramite questo si propone la creazione di un bonus una tantum che compensi le tariffe delle utenze modulato in base al reddito; l'aumento dello sconto sui carburanti da ricaricare sulla Smac; la previsione di un aumento dello sconto Smac su un paniere di beni da individuare; l'aumento della quota di detraibilità per chi intenda effettuare spese, per la propria casa, nell'ottica di una sostenibilità energetica. Guerrino Zanotti, Libera, ha innanzitutto criticato l'attuale politica di gestione dei rifiuti della Segreteria al Territorio. Anche nel suo intervento, poi, forti perplessità sull'andamento della Sanità. Sulla scuola Nicola Renzi, RF, che si è rivolto al Segretario Belluzzi sulla proposta della “settimana corta”. Sollecitato un confronto effettivo nelle sedi deputate. Sulle sedute della Commissione Affari di Giustizia ha poi invocato maggiore trasparenza, specie sulle discussioni riguardanti la politica giudiziaria. Ha infine definito “incredibile” il fatto che temi come l'inflazione o l'approvvigionamento energetico non siano nell'agenda politica. “Date una risposta alle famiglie”.

Quindi l'intervento del Segretario di Stato Lonfernini. Sull'OdG di RF ha definito “legittime”, ma “superficiali” le proposte; ribadita allora la necessità di garantire la tenuta del Bilancio pubblico. “Ritengo che il confronto debba essere molto più profondo e sulla base dell'analisi dei numeri”. Sulla Sanità ha invece chiesto di evitare strumentalizzazioni; sottolineando – ad esempio - come le valutazioni sulla validità dell'investimento sulla chirurgia robotica spettino ai tecnici dell'ISS. Sulla questione dell'aggravio delle utenze, infine, ha ricordato la contingenza internazionale e gli interventi già messi in campo. Invitando a valutarne le ricadute, gli effetti. Quindi il collega Massimo Andrea Ugolini, che ha sottolineato come il Consiglio Giudiziario, nell'ultima seduta, abbia chiuso la “querelle Serenissima”, ribadendo la correttezza dell'operato del Dirigente del Tribunale. Inaccettabili, ad avviso del Segretario di Stato, “ombre” sulla figura di Giovanni Canzio; così come l'alimentare contrapposizioni sulla Giustizia. William Casali, PDCS, si è soffermato sul memorandum con Amazon e le relative posizioni di DML e dell'Associazione Sammarinese di Informatica. “Non c'è una volontà del grande di osteggiare il piccolo”, ha detto; “non si dica che nel nostro Partito non vi è sensibilità su questi argomenti”. Ha poi analizzato nel dettaglio il memorandum; sostenendo come vi sia un po' di distanza – sul cloud - tra quest'ultimo e la delibera.