CONSIGLIO GRANDE E GENERALE CGG: all'attenzione dell'Aula altri decreti in attesa di ratifica. Nel pomeriggio la trattazione di 5 Istanze d'Arengo

A caratterizzare la seduta di ieri soprattutto il clima di concordia, di attiva collaborazione, in occasione della ratifica del decreto sul lavoro occasionale, portato in Aula dal Segretario di Stato Lonfernini. Diversi gli emendamenti proposti dalle Opposizioni, concordati con il Governo, e poi approvati. Su tutti la mediazione che ha portato al via libera di due proposte di Libera e Repubblica Futura, entrambe sul tema del costo del lavoro occasionale, affinché non si abusi di questo strumento. Si è poi proseguito in serata con l'esame, e la successiva approvazione, del decreto delegato che introduce modifiche alla normativa sulle società. Provvedimento che si inserisce in un progetto molto più ampio di riforma del Diritto Societario che vedrà impegnata la Segreteria di Fabio Righi nei prossimi mesi. Modifiche tecniche, quelle approvate, che impattano sull'operatività degli uffici, dei professionisti e comunque di tutti gli utenti.

E poi il confronto sul decreto della Segreteria Interni, in merito alla revisione della disciplina in materia di protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali. Un intervento, è stato detto, che mira ad andare incontro a numerose sollecitazioni provenienti da cittadini ed associazioni, vista la complessità della materia. Diversi gli emendamenti abrogativi proposti da RF. Atteso, in giornata, anche il via libera ad altri decreti. Come quello recante misure urgenti per la riorganizzazione della scuola, che ha permesso uno svolgimento in sicurezza degli esami; e che al contempo punta risolvere problematiche amministrative ed organizzative, per un avvio ordinato del prossimo anno scolastico. Ma prima si passerà alla trattazione delle Istanze d'Arengo, calendarizzata per le ore 15.

