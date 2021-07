CGG: all'attenzione dell'Aula una serie di decreti legge e decreti delegati

In apertura di seduta, questa mattina, la ratifica in blocco di 10 fra decreti legge e decreti delegati. E poi l'esame di 7 decreti “scorporati”, essendo stati presentati emendamenti. Si è partiti da quello recante “misure urgenti sul sistema finanziario sammarinese”, che stabilisce il passaggio allo Stato di Banca Nazionale Sammarinese, con la cessione della totalità delle azioni e la copertura della spesa per l'acquisizione tramite emissione di titoli irredimibili. Ad intervenire, in apertura, il Segretario di Stato alle Finanze; “c'è un rischio rilevante da parte dello Stato”, ha detto Marco Gatti, decisivo – dunque - “ciò che farà BNS in questi anni nella realizzazione dei propri attivi”. Prioritaria, dunque, una riscossione in tempi celeri per contenere i costi di gestione. Nicola Renzi, RF, ha subito precisato come – senza la presenza delle Opposizioni – non si sarebbe raggiunto il numero legale. E poi una domanda: “c'è un direttore generale di Banca Centrale?”. “Il titolo irredimibile è diventato una sorta di panacea di tutti i mali”, ha aggiunto, entrando nel merito del decreto. “Sono tutte operazioni di maquillage che non fanno che minare la nostra credibilità come Paese”. “Se non ci fosse il titolo irredimibile – ha osservato Giovanni Zonzini, RETE - oggi lo Stato, oltre ai 19 milioni di BNS, dovrebbe mettere anche i 23 milioni di euro di quota annuale del 5 ter”. Un “provvedimento dovuto”, quello in ratifica, ad avviso di Francesco Mussoni, PDCS. Questa ratifica – ha aggiunto - ha un tema specifico, BNS, ma dobbiamo aprire un altro cantiere: la semplificazione di tutti i veicoli, la chiusura dello storico. “Non è possibile che certe procedure si allunghino in modo spropositato”. E poi il Segretario Lonfernini, che innanzitutto si è rivolto alle Opposizioni: “ciò che il collega Gatti sta portando attenzione dell'aula è ciò che voi dovevate fare al momento dell'apertura della crisi di banca cis”. Bisogna avere il coraggio delle proprie azioni e portarle fino in fondo. “I titoli irredimibili – ha aggiunto - non sono un'invenzione finanziaria di Marco Gatti; in Inghilterra le procedure di emissione di titoli irredimibili risalgono al diciottesimo secolo”. “Anche il Tribunale deve fare la sua parte”, ha tuonato Emanuele Santi, RETE; “vanno fatte ispezioni, accertamenti”, “rispetto a chi ha gestito male questa banca”. “Il prestito irredimbile è diventato un po' il must di questo Governo per ciò che riguarda gli aspetti finanziari”, ha dichiarato Matteo Ciacci, Libera. Nel 2019 – ha ricordato - era stata prevista una mission precisa per BNS, la gestione degli NPL, peraltro salvaguardando le posizioni occupazionali; in seguito è stata cambiata e ora BNS “si avvia alla morte”. Si è chiesto infine a che punto siano le azioni di responsabilità e le azioni di recupero dei crediti.