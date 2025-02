CGG: appena iniziata l'analisi dell'articolato della “Legge Sviluppo”. Si prospetta una maratona Lunedì riprenderanno i lavori della Sessione consiliare di Febbraio. Si ripartirà dall'articolo 2 del progetto di legge

Viste le premesse sarà una pratica tutt'altro che agevole il vaglio definitivo del PdL. Dialettica aspra già sul primo, dei 49 articoli della cosiddetta “Legge Sviluppo”. Con le Opposizioni ad incalzare l'altro fronte su uno dei punti che dovrebbero caratterizzare la Legislatura: una drastica contrazione della decretazione. Al centro della polemica, in particolare, un emendamento sottoscritto dalla Maggioranza, nel quale si dava mandato all'Esecutivo di intervenire sul tema dei controlli per il contrasto di fenomeni distorsivi delle attività economiche. Duramente criticata dalla Minoranza la stessa formulazione della proposta; ritenuta una delega in bianco. Dall'altra parte si è rimarcato come si andasse nella direzione indicata dalla Commissione antimafia. Il Segretario Gatti ha anche proposto un testo alternativo, per recepire gli input.

Via libera infine all'articolo emendato, prima della sospensione dei lavori. Lunedì riprenderà l'analisi dell'articolato; contenente vari provvedimenti immediatamente efficaci, è stato sottolineato dalla Maggioranza. Dall'ambito previdenziale alle politiche di lavoro; dalle misure di inclusione ad interventi a sostegno delle PMI. Il dibattito preliminare a lungo si era focalizzato su aspetti terminologici; se si potesse parlare effettivamente di Legge Sviluppo, se si trattasse o meno di una normativa “omnibus”.

Comunque troppo poco e troppo scoordinato, ad avviso delle Opposizioni; che oltre agli appunti metodologici, hanno contestato l'assenza di una visione. Da qui la presentazione di un OdG, per impegnare il Congresso ad istituire un tavolo di lavoro che porti ad un piano di sviluppo economico del Paese in una prospettiva temporale ampia: “almeno 10 anni”. Fattore tempo cruciale anche per la Sessione in corso; appena iniziata la maratona sul progetto di legge. Poi una lunga teoria di testi in prima lettura; fra i quali normative di peso: cittadinanza, emergenza abitativa. Oltre a nomine, ratifiche di decreti, Istanze d'Arengo. In odg anche un riferimento del Segretario Beccari sul percorso per il riconoscimento dello Stato di Palestina.

