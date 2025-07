CGG: approvata un'Istanza d'Arengo a tema caccia nonostante il parere contrario della Segreteria Territorio

Dopo le scintille su IGR e Assestamento, toni più compassati in apertura del Comma sulle Istanze d'Arengo; dove in genere sono più probabili sintonie bipartisan. A seguito dell’ok alla richiesta di istituire la Giornata Nazionale della Cura e del Sostegno, responso ugualmente unanime alla proposta di garantire sostegno economico agli ipovedenti per l’acquisto dei presidi a loro utili. Nobile anche l’afflato dell’Istanza successiva; per trasportare oltreconfine il surplus di sangue raccolto in territorio con le donazioni; salvare vite anche in Italia, l’obiettivo.

Vi è tuttavia un vulnus relativo all’accreditamento – ha rimarcato l’Esecutivo –, pur essendo in corso interventi. Condiviso dalla Maggioranza il problema delle tempistiche, come fattore ostativo. Di altro avviso le Opposizioni; Motus ad esempio ha definito non perentorio il termine dei sei mesi. Sollecitato quantomeno un odg. Così è stato.

Quindi l’esame di una batteria di proposte a tema caccia. E qui gli schemi usuali sono totalmente saltati, emergendo piuttosto le singole sensibilità. Orientamento governativo sfavorevole a chi sollecitava l’esclusione della Federazione dal Cons. Ma in forze della Maggioranza quali Libera o PSD non è mancato chi ha espresso tutt’altra opinione; non ritenendo uno sport questa attività.

Altri hanno rimarcato invece come eventualmente debba essere il Comitato Olimpico a doversi esprimere. Stoccate da RETE, evidenziando il riferito “peso elettorale” della questione. Istanza comunque respinta. Così come le due speculari – e al contempo agli antipodi – relative alla definizione del calendario venatorio. In una si chiedeva venisse esclusa la Federazione Caccia, nell’altra le associazioni animaliste e ambientaliste.

L’acme politico-emotivo del confronto, però, si è raggiunto sull’Istanza per la messa al bando della braccata al cinghiale. Opposizioni all’attacco. Specie RF, che ha parlato con sarcasmo di “cinghiale nella stanza”, facendo riferimento alle polemiche seguite alla battuta dello scorso gennaio cui partecipò anche il Segretario Pedini Amati, e all’episodio dell’impatto accidentale di un proiettile su una finestra.

Esponenti delle forze governative hanno biasimato quella che è stata ritenuta una strumentalizzazione politica. Sostanzialmente unanime, però, il biasimo per le modalità organizzative di quell’evento venatorio. Quanto accaduto non avverrà mai più, ha assicurato il Segretario Lonfernini. La Segreteria Territorio aveva dato indicazione contraria all’accoglimento, ma l’Aula – in questo caso – ha deciso altrimenti. 29 voti favorevoli, a fronte di solo 6 contrari.

10, in totale, le Istanze oggi al vaglio. Approvata l’installazione di un autovelox a Fiorentino. Accolta anche la proposta – proveniente dagli alunni delle Medie di Serravalle – per la realizzazione di un Giardino dei Giusti dell’Umanità. Aula unanime.

Respinta invece l’ultima Istanza trattata; per la corretta applicazione delle statuizioni in materia di notifica degli atti giudiziari previste dalla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato con l’Italia del ’39. In seguito l’apertura del Comma sull’approvazione del Piano Sanitario 2024-2026. Fra i punti chiave il rafforzamento della prevenzione; e poi welfare dinamico e partecipativo, umanizzazione delle prestazioni, alfabetizzazione sanitaria, digitalizzazione, ampliamento dei servizi di prossimità territoriale, attenzione alle categorie più fragili, realizzazione di una nuova struttura ospedaliera.

