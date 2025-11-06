CONSIGLIO CGG: approvato il PdL che regolerà le nuove emissioni di titoli di Stato. Maggioranza compatta 32 voti favorevoli, 12 contrari. Forte la contrarietà delle Opposizioni; una delega in bianco al Congresso, è stato detto più volte. I lavori sono poi proseguiti con l'avvio del confronto sull'Assestamento di Bilancio

Distanze siderali in Aula. Non ha fatto eccezione il confronto sul pdl che regolerà le nuove emissioni di titoli di Stato: materia fino ad ora affidata alla decretazione. L'obiettivo è cogliere con tempestività le opportunità del mercato; anche per ridurre con gradualità il debito. Da un punto di vista tecnico avrà un ruolo significativo la Ragioneria generale. E a tracciare il perimetro delle emissioni le leggi di Bilancio, sottoposte al vaglio consiliare; mentre le caratteristiche specifiche saranno definite dal Congresso, previ pareri del caso, tramite regolamento.

Una delega in bianco al Governo – hanno tuonato le Opposizioni -; che giudicano la normativa opaca, metodologicamente irricevibile, e potenzialmente pericolosa. Espresse preoccupazioni, fra le altre cose, per l'eventuale ricorso a strumenti derivati. Critiche già espresse nel dibattito generale, e ribadite nell'odierna analisi articolo per articolo. Arriveremo a rimpiangere i decreti, si è sentito dai banchi di RF. “Fermatevi”, l'appello di Motus. Attacchi a volte rintuzzati da esponenti di Maggioranza; c'è chi ha sottolineato come a decidere il tasso non sia il Governo ma il mercato. Da RETE però un avvertimento: i regolamenti potranno essere impugnati; sollecitazioni poi a considerare maggiormente il mercato interno. Ma non è abbastanza grande e liquido, ha spiegato il Segretario Gatti.

Su vari punti le Opposizioni hanno dato battaglia; ravvisando ad esempio una sostanziale discrezionalità sulle caratteristiche delle emissioni. “Chi controlla?”, la domanda ricorrente; oltre a riferimenti all'eventuale impatto sulle generazioni future. Secca la replica del Segretario alle Finanze: se non fossimo andati sul mercato internazionale i nostri figli avrebbero già ereditato un Paese in default.

Fra le novità la costituzione di un fondo di copertura presso Banca Centrale. Confronto serrato – per la cronaca - sul tema delle garanzie. Il dibattito si è fatto poi via via più rarefatto, con l'incedere verso le dichiarazioni di voto. Ribadita da RF, DML e Rete una ferma contrarietà; dubbi sull'opportunità di questo passaggio anche da parte dell'indipendente di Opposizione Michela Pelliccioni che ha annunciato di non poter votare positivamente. Compatta dall'altra la Maggioranza; si separano i tecnicismi dall'azione politica riservata al Consiglio – è stato detto -, normando questo ambito. Infine il via libera al provvedimento con 32 voti favorevoli e 12 contrari. A corollario di questa seconda lettura, la ratifica – ieri - del Decreto sul rinnovo di 50 milioni di titoli del debito interno, al tasso fisso del 2%. Altro tassello del trittico di provvedimenti del Comma 20: elemento baricentrico dell'intera Sessione, con il precedente ok alla riforma IGR. Come da odg i lavori dell'odierna seduta pomeridiana sono proseguiti con l'avvio del confronto sull'Assestamento di Bilancio; dopo l'intervento del Segretario Gatti la sospensione; si riprenderà domani mattina. In chiusura anche il "benvenuto" della Reggenza a due nuovi cittadini: Gabriele Troina e Martino Rossini; figli dei Consiglieri Gaetano Troina e Tomaso Rossini. Felicitazioni alle famiglie, e applausi dell'Aula.

