CGG: approvato il PdL sul contrasto alla violenza di genere e gli abusi su minori in ambito sportivo

I lavori, nel pomeriggio, sono ripresi dal Comma che sta tenendo banco – come prevedibile – in questa Sessione di settembre: quello sulla vicenda choc del sammarinese Steven Raul James, condannato e incarcerato in Italia violenza su minori. Dopo il lungo, acceso, e appassionato dibattito che aveva fatto seguito alla relazione del Segretario Canti si era giunti all'elaborazione di due odg. Quello delle Opposizioni – che censura l'operato del Congresso di Stato, in particolare del Segretario alla Giustizia; e impegna il Consiglio a depositare entro settembre un pdl per l'istituzione di una commissione d'inchiesta -; e quello della Maggioranza, più “soft”, ma dove pure si riconosce come il Governo avesse potuto prestare “ancora maggiore attenzione” sulla vicenda. Nel testo si chiede poi all'Esecutivo di nominare una commissione tecnico-amministrativa che rediga una relazione su più punti: dall'inasprimento delle sanzioni per false dichiarazioni nell'accesso alla PA, alla possibile introduzione di misure di prevenzione nelle more delle procedure di estradizione; dall'inclusione dei reati sessuali a danno di minori fra quelli a giurisdizione extraterritoriale, alla verifica di un più incisivo scambio di informazioni con l'Italia e altri Paesi. In apertura di seduta le ultime repliche.

William Casali, PDCS, ha auspicato si possa a questo punto dare una risposta alle domande poste dal Comitato dei genitori sammarinesi. Biasimata al contempo una mancanza di equilibrio nel corso del dibattito consiliare. Ho visto dell'indignazione, e non della disinformazione tra la popolazione – ha dichiarato Mirko Dolcini, DML -. Anche in questo caso ringraziamenti per l'iniziativa dei genitori. Ricordate altre vicende: Forteto, evasione di La Pietra. Poi le conclusioni del Segretario Fabbri, che ha parlato di una grande sensibilità da parte dell'Aula, pur parlando di retorica e demagogia in alcuni interventi di esponenti di Opposizione. Ha invitato piuttosto a ragionare sul fatto che il reo avesse lavorato per anni in Repubblica nonostante il procedimento in corso. La segretezza è posta soprattutto a tutela delle vittime, ha poi aggiunto. Ha anche osservato come nel Paese vi siano diversi procedimenti penali di questo tipo; e per questa tipologia di reati persone avessero continuato a lavorare nella PA, anche nelle scuole. E' un problema transnazionale, ha aggiunto.

Quindi il Segretario Lonfernini, in vece del collega Canti: impegnato all'Estero. Il Congresso ha avvertito un attacco un po' strumentale, ha detto, rivolgendosi alle Opposizioni. Ha ribadito come il reo non avesse avuto contatti con i bambini dei nidi, prestando servizio nelle cucine. Ha poi rimarcato come il Governo auspicasse una risposta univoca; da qui un nuovo invito all'Aula a formulare un odg che metta insieme tutte le sensibilità. Di fronte a casi di questo tipo non c'è un colore politico. E poi un altro input: non si può fare passare un messaggio di insicurezza; ponendo l'accento anche sulla professionalità del personale scolastico. Si è a questo punto passati all'esame in seconda lettura del Pdl della Segreteria di Rossano Fabbri sul contrasto alla violenza di genere e gli abusi su minori in ambito sportivo: parte dello stesso Comma. Testo votato all'unanimità in Commissione.

Progetto – ha ricordato Emanuele Santi, RETE - nato dal clamore mediatico per la vicenda del tesserato alla Federazione calcio condannato in I grado per violenza di genere. Ha poi ricordato come RETE avesse chiesto come la sospensione prevista nel progetto di legge sia possibile già dal rinvio a giudizio, anziché attendere la sentenza di primo grado. Emendamento non accolto, tuttavia, in precedenza. Ad intervenire anche il Segretario Lonfernini: credo che questa sia già una delle prime risposte al dibattito appena concluso. Ogni luogo in cui si muove un minore deve essere ricco di forme di tutela.

Guerrino Zanotti, Libera, ha aperto ad una ripresentazione dell'emendamento di RETE; sarebbero necessarie 39 firme, ha spiegato. Dobbiamo pensare a situazioni di grosso imbarazzo o preoccupazione in casi di questo tipo. Antonella Mularoni, RF, ha chiesto vengano stabilite con chiarezza dal Governo le priorità; nel caso se debba prevalere o meno la presunzione di innocenza. Per poi sottolineare come le Opposizioni siano a favore dell'emendamento. Sulla stessa linea Matteo Casali; sono emerse due visioni diverse: una più incline al professionismo, l'altra alla dimensione sociale dello sport. Ricordata anche la posizione specifica di RF, relativa alla condanna in primo grado ma senza vincoli derivanti dall'entità della pena. La posizione diversa è legittima, ha concordato Fabio Righi, DML, ma occorre evitare di accampare scuse. Facendo poi riferimento alle precedenti dichiarazioni dei Segretari Fabbri e Lonfernini, a suo avviso confliggenti, ha chiesto quale sia la situazione attuale. Gian Nicola Berti, AR, ha replicato accusando Motus di non avere sostenuto la procedura d'urgenza, pur essendo favorevole al PdL. Ha invitato poi a “non fare polemiche sulla pelle dei bambini”. L'Indipendente di Opposizione Michela Pelliccioni ha rimarcato come debba prevalere la tutela dei soggetti abusati.

Quasi un unicum a livello europeo la normativa, ha osservato Andrea Ugolini, PDCS. La legge ordinaria e la legge sportiva non si devono mai incrociare. Normativa storica e straordinaria che non esiste in altri Paesi europei, ha sottolineato in replica il Segretario Fabbri. Si è poi passati all'articolo 2; RETE ha osservato tuttavia come a questo punto fosse decaduta la possibilità di presentare l'emendamento con le dovute firme. Santi si è detto amareggiato. Il Segretario Fabbri ha replicato sottolineando fra le altre cose come qualora il tema sia la presunzione d'innocenza allora occorrerebbe attendere la condanna definitiva.

Agitazione però nella stessa Maggioranza. Penso che sull'emendamento vi sia un margine per intervenire, ha detto Luca Lazzari, PSD; fra la presunzione d'innocenza e la tutela dei minori prevale quest'ultima; è una misura cautelativa. Ha chiesto anche una sospensione dei lavori per trovare un'intesa. E' difficile che l'Aula possa tornare su posizioni già prese, ha replicato Gian Nicola Berti; ha sottolineato poi come in territorio vi siano state persone imputate di simili reati che hanno continuato a lavorare fino alla condanna definitiva. Ha poi messo in guardia dalla prospettiva di “liste di proscrizione”. Errare è umano, perseverare diabolico, ha detto dal canto suo Tomaso Rossini, PSD. Abbiamo fatto degli errori, correggiamoli.

Posizioni condivise anche dai banchi di Libera e da Giovanna Cecchetti, Indipendente di Maggioranza; chiesta anche in questo caso una sospensione per trovare una sintesi. Nicola Renzi, RF, ha ricordato i dibattito su questioni come la riprensione; dicendosi favorevole alla proposta di emendamento. Su questo tema la Maggioranza è arrivata in Aula totalmente scoordinata, è stato detto dalle fila di Motus. Clima caldissimo; denso di botta e risposta anche fra consiglieri di Maggioranza. Si è giunti infine alle dichiarazioni di voto. RETE ha ricordato di aver definito il PdL meritorio, un passo in avanti; annunciando il sostegno. Per poi tornare sulla questione dell'emendamento. Sul PdL – ha rimarcato RF - la posizione favorevole non è cambiata; ribadite però alcune criticità, sottolineando come lo schema resti quello dell'autocertificazione. E mantenuta la posizione circa la soglia di pena per la sospensione. E' stato detto poi come l'Aula sia stata “ostaggio di pochi”. Si poteva dare una soluzione immediata e diretta: questo il rammarico di Motus. Quanto alle critiche sulla questione della procedura d'urgenza è stato detto come all'epoca l'urgenza fosse “nebulosa”, oltre ad appunti sulla partecipazione della stessa Maggioranza a quella seduta.

Michela Pelliccioni ha apprezzato le ragioni dell'intervento; sono temi che necessitano di una tutela massima, mi dispiace non si sia potuto soppesare al meglio il tema centrale del dibattito. Unica la dichiarazione di voto della Maggioranza; siamo un Paese all'avanguardia, è stato detto. Un plauso al Segretario Fabbri, anche per la dichiarazione dello stesso, messa a verbale, a proposito di un approfondimento tecnico per una eventuale anticipazione della misura della sospensione del rinvio a giudizio mettendo in comunicazione l'ordinamento sportivo all'ordinamento ordinario. L'intera proposta di Legge è stata infine approvata all'unanimità.







