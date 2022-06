CGG: Assestamento di Bilancio approvato con 25 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astensioni Confronto serrato, nel pomeriggio, sull'investimento di 3 milioni per il robot chirurgico

CGG: Assestamento di Bilancio approvato con 25 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astensioni.

La maratona sull'Assestamento si è conclusa senza la necessità di una coda notturna. Molto veloce – del resto - l'analisi della parte finale dell'articolato, cui hanno fatto seguito le dichiarazioni di voto, con le Opposizioni a ribadire ancora tutte le proprie critiche di merito e metodo. La Variazione di Bilancio è stata infine approvata con 25 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astensioni. Nella seduta odierna clima di collaborazione, quando ci si è soffermati sulla regolamentazione dell'accesso alle informazioni sui rischi creditizi dei membri del Consiglio; e ciò nell'ottica di una piena attuazione del codice di condotta. Apprezzata la proposta del Segretario Gatti di estendere l'operatività della norma anche agli esponenti del Governo. Si è poi arrivati alla parte prettamente tecnico-contabile dell'Assestamento. Cresce di oltre 11 milioni il combinato disposto di spese correnti e in conto capitale; lieve aumento, al contempo, delle entrate tributarie e netta contrazione della voce in uscita “rimborso di prestiti”. E poi la copertura – strategica – rappresentata dai 150 milioni derivanti “dall'accensione di mutui e prestiti”. Molto partecipato il confronto quando si è arrivati al Bilancio ISS. E non tanto per lo stanziamento di 84 milioni e mezzo per assistenza sanitaria – ritenuto dai più comprensibile, vista anche l'onda lunga del Covid -; quanto per i 3 milioni destinati all'acquisizione del robot chirurgico. Ormai un tormentone. Piuttosto battagliere sul punto, le Opposizioni; che hanno chiesto se vi sia un business plan, lamentando inoltre uno scarico di responsabilità sul Consiglio. Qualche perplessità – sul metodo - anche dalle fila di Domani Motus Liberi. Ma Francesco Mussoni, DC, ha rimarcato come si tratti di una scelta tecnico-gestionale dei vertici ISS; e sarà verificato il loro operato. Investimento che non nasce dal nulla, bensì da una richiesta del primario di chirurgia, ha sottolineato dal canto suo il Segretario Ciavatta. L'obiettivo non è solo ammortizzare i costi, ma anche garantire l'afflusso di tanti pazienti. Si vogliono inoltre creare condizioni di attrattività per i professionisti. Qualche malumore, all'interno della Maggioranza, nella notturna di ieri; con un approccio problematico a provvedimenti quali il contributo di 150.000 euro agli operatori agricoli; o l'anticipazione di cassa, alla Federcalcio, per la prosecuzione dei lavori al Campo B di Serravalle. Emendamenti comunque passati; seppur con qualche affanno. In fondo era prevedibile, vista la fortissima compressione del tempo di analisi delle decine di emendamenti governativi: depositati a ridosso dell'inizio del dibattito generale di martedì. In chiusura di sessione anche la votazione di un OdG presentato 2 giorni fa da RF; e nel quale si chiedeva un'audizione, entro luglio, in Commissione, dei vertici di Banca Centrale. E ciò per approfondire lo stato di attuazione degli accordi con Bankitalia ed eventualmente con istituzione europee. L'emendamento è stato respinto con 24 voti contrari e 6 favorevoli



I più letti della settimana: