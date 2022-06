CGG: attesa per il “rush finale” sull'Assestamento di Bilancio In serata il via all'ultimo atto di questa sessione di giugno

Passaggio significativo, l'esame in seconda lettura della Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato; e ciò anche alla luce del quadro di profonda incertezza – a livello globale – per le ricadute della crisi geopolitica innescata dalla guerra. Imprevedibile la portata economica dell'impatto; che si somma all'onda lunga della pandemia. A fine aprile, in occasione della I lettura, il Segretario Gatti aveva comunque parlato di una “buona resilienza”, del sistema sammarinese, di fronte agli shock economici mondiali. Piuttosto scarno, nell'occasione, il testo presentato all'Aula; da attendersi ora un buon numero di emendamenti, ed un dibattito articolato. Inizialmente l'apertura del comma era stata calendarizzata per questo pomeriggio; ma a seguito di un Ufficio di Presidenza “ad horas” si è optato per uno slittamento alle 21. Decisione presa al termine della seduta mattutina, e preceduta dalla bocciatura di un OdG sulla Sanità che RF aveva presentato la scorsa settimana, in comma comunicazioni. Dopo aver elencato una serie di criticità, e contestato la scelta delle priorità d'intervento, si chiedeva ai vertici ISS, e al Segretario di Stato, di relazionare su soluzioni e tempistiche; per poi discuterne in Consiglio.

L'unico obiettivo è attaccare la Sanità, ha tuttavia replicato Roberto Ciavatta; che ha ricordato le azioni, già in atto, per far fronte a problematiche complicate dall'emergenza Covid. Focus, in precedenza, sulla relazione del Dirigente del Tribunale; con un confronto – a tratti assai aspro – sull'intero dossier Giustizia. Approvato un OdG presentato dalla Maggioranza – e da Rossano Fabbri - nel quale si ricorda fra le altre cose il riconoscimento del GRECO al percorso riformatore; e si impegna il Governo ad attivarsi per rafforzare le risorse umane, tecnologiche ed infrastrutturali del Tribunale. Respinti invece due OdG di Libera. Nel primo si chiedeva un'integrazione – della relazione di Canzio – con i dati della “produttività” di ciascun magistrato. Nel secondo, focalizzato sul problema delle prescrizioni, si sollecitava il Segretario Ugolini a richiedere al Dirigente del Tribunale un'indagine interna per approfondire cause e soluzioni.

