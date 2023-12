CGG: attesa per l'analisi della Manovra. Problemi, ieri, nell'aggiornamento della Delegazione al CoE Nel corso del pomeriggio – probabilmente - l'avvio della seconda lettura del Bilancio di Previsione: elemento centrale della sessione

Pare si vada verso una Manovra asciutta, con poche modifiche rispetto alla prima lettura, e che dovrebbero riguardare principalmente l'inserimento di deleghe su caro vita e supporto alle famiglie in difficoltà. Ieri un Comma Comunicazioni focalizzato sulla conclusione del negoziato con l'UE.

Poi – in chiusura di seduta – un intoppo, quando l'Aula era chiamata ad aggiornare la composizione della Delegazione presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. E ciò alla luce della necessità di mantenere l'equilibrio di genere richiesto da Strasburgo. Per le Opposizioni la conferma a quanto pare di Marika Montemaggi come membro effettivo, e Roberto Ciavatta in qualità di sostituto. Quanto alla Maggioranza il PDCS aveva indicato Marco Nicolini, capo delegazione; da NPR invece il nome di Denise Bronzetti come membro supplente. RETE aveva tuttavia sottolineato come al momento non risultassero le dimissioni di Gerardo Giovagnoli. Che avrebbe comunque provveduto in mattinata.

In attesa della full-immersion sulla Finanziaria, nel pomeriggio si dovrebbe riprendere proprio da questo comma; e non sono escluse frizioni di carattere politico.

