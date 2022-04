CGG: attesa per l'avvio dell'iter parlamentare del PdL “Diritto dell'Informazione e dei Media”

Protagonista della seduta di ieri il dibattito-fiume sul progetto di legge sull'IVG; proseguito anche in serata, visto l'elevato numero di consiglieri iscritti ad intervenire. Sensibilità diverse, su un tema che continua a interrogare le coscienze; unanime però la consapevolezza della necessità di rispettare la volontà popolare: chiaramente espressa nel referendum del settembre scorso. Quesito interamente recepito nel PdL; piuttosto asciutto, per il resto, trattandosi di una I lettura. Da qui la richiesta bipartisan di lavorare sul testo, anche prima dell'approdo in Commissione. Fra i temi da sviluppare – è stato sottolineato - l'obiezione di coscienza, la tutela della riservatezza, e così via.

In notturna, ieri, anche l'avvio dell'iter parlamentare del progetto di legge - portato in Aula dalla Segreteria di Teodoro Lonfernini – che mira a regolamentare e promuovere, attraverso un apposito Codice, l'Esport. Settore, quello degli sport elettronici, dal quale possono derivare opportunità per l'economia del Paese; è stata al contempo rimarcata la necessità di contrastare in modo efficace eventuali fenomeni distorsivi. I lavori riprenderanno nel pomeriggio.

Attesa la I lettura di un PdL su un tema al contempo sensibile e strategico: il “Diritto dell'Informazione e dei Media”. Molto articolato il testo elaborato dalla Segreteria al Lavoro. Si punta ad uno sviluppo forte ed equilibrato del settore, precisando limiti e garanzie. La normativa prende in considerazione – pur con le necessarie distinzioni – l'editoria periodica e non, la radiotelevisione e l'audiovisivo, la rete ed il digitale. Un approccio complessivo, insomma; con una specifica attenzione alle più recenti evoluzioni tecnologiche e alle tendenze mostrate dal legislatore europeo.