CONSIGLIO GRANDE E GENERALE CGG: avviato l'iter consiliare del “pacchetto Giustizia”

La seduta odierna si è aperta con il riferimento del Segretario di Stato Ugolini, che ha parlato dei 4 progetti di legge in prima lettura, che costituiscono il “cuore” - il punto nodale - di questa sessione. PdL “strettamente interconnessi”, ha precisato, ma di tipologia diversa; si passa infatti dal rango costituzionale, alla legge qualificata, fino alla legge ordinaria. Il percorso – ha ricordato Massimo Andrea Ugolini – è iniziato nel giugno 2020, con un apposito OdG approvato da Consiglio. La Segreteria di Stato aveva poi costituito, e coordinato, un gruppo di lavoro che vedeva la partecipazione di magistrati e Ordine avvocati; integrato nel settembre 2020 dall'apporto del Dirigente del Tribunale Canzio. Dopo i riferimenti nelle Commissioni competenti, il materiale era stato trasmesso – dall'Ufficio di Presidenza – a tutti i gruppi consiliari, affinché fosse valutato. 4 Progetti di Legge, dunque, che mirano – ha sottolineato il Segretario di Stato - all'efficientamento e alla qualità della Giustizia sammarinese. Il Segretario Ugolini ha poi dato lettura alla relazione del PdL costituzionale che potremmo definire l'”architrave” dell'intero “pacchetto”: la riforma dell'Ordinamento giudiziario.

L'obiettivo è mettere a sistema – conciliando gli standard europei alle peculiarità dell'ordinamento sammarinese - una materia fino ad ora disciplinata da fonti normative di rango inferiore. Fra le altre cose si conferma l'assetto sostanzialmente monocratico della magistratura del Titano e si introduce la distinzione tra Magistrati di carriera e per specifico incarico; e questo rileva ai fini delle incompatibilità e della partecipazione al Consiglio Giudiziario. Si delineano percorsi di reclutamento, carriere, responsabilità civile e disciplinare. La proposta inoltre indica, tra gli organi del Potere giudiziario, anche il Procuratore del Fisco - “garante della legalità e della regolarità del processo penale” - e il Magistrato Dirigente, con una compiuta disciplina della sua figura, e l'attribuzione di una serie di “significative funzioni”. E poi una decisa riduzione dei componenti del Consiglio Giudiziario – si passa da 22 ad 8 membri -; ed una, per così dire, “spoliticizzazione” della sua componente laica. Diverse le innovazioni riguardanti questo organo, che avrà il ruolo di “garante dell'indipendenza e dell'autonomia della Magistratura”.

Dal Segretario Ugolini, infine, l'auspicio che il “pacchetto” possa essere licenziato quanto prima. A seguire il dibattito. Da Alberto Giordano Spagni Reffi, RETE, una serie di considerazioni di carattere tecnico; positiva, ha premesso, la distinzione tra Magistrati di carriera e per specifico incarico, poiché – sottolinea - garantisce le professionalità all'interno del sistema sammarinese. Importante, ha detto, anche la nuova formulazione del Consiglio Giudiziario. L'ordinamento giudiziario è “una delle gambe del nostro sistema democratico”, ha ricordato Eva Guidi, Libera, da qui la sua forte valenza politica. E poi una critica: l'opposizione è stata totalmente esclusa. Avremmo voluto portare il nostro contributo, ha continuato; ricordando come nel 2003 si seguì tutt'altro metodo. “Abbiamo cominciato con il piede sbagliato”. Matteo Rossi, NPR, ha invece mostrato apprezzamento per i risultati raggiunti dal gruppo di lavoro; “la Giustizia è stata il perno centrale di questa stagione”. Ricordate anche le scadenze fissate dagli organismi internazionali, in particolare il GRECO. Nicola Renzi, RF, si è detto convinto che su tale tema non siano opportune polemiche sterili. “Vogliamo dare un contributo leale”; evidenziati allora alcuni punti a suo avviso “modificabili”: non piace, ad esempio, la distinzione fra magistrati di carriera e per specifico incarico, “un magistrato è un magistrato”. Contrarietà, da parte di Renzi, anche in merito alle procedure di reclutamento, non essendo prevista la presa d'atto del Consiglio. Critiche riguardanti anche la composizione del Consiglio Giudiziario: il metodo di elezione dei membri laici, da parte del Consiglio Grande e Generale, con una maggioranza dei due terzi “non sarà funzionale”. Siamo davanti ad un progetto che risolve molti problemi, ha affermato Manuel Ciavatta, PDCS; che ha ricordato fra le altre cose il procedimento di valutazione dei giudici. Questo governo ha inciso pesantemente sia sulle nomine dei giudici sia sul loro allontanamento, ha esordito Vladimiro Selva, Libera, che ha sottolineato l'importanza sull'autonomia del Potere giudiziario; ma deve essere accompagnata dalla trasparenza, ha aggiunto. Rischiosa, a suo avviso, anche la modalità di elezione dei membri laici del Consiglio Giudiziario. “Svilito”, poi, ha detto, il ruolo della Commissione Affari di Giustizia. Un progetto di legge costituzionale redatto in conformità agli standard europei, ha sottolineato dal canto suo Oscar Mina, PDCS. E' necessario pensare al bene dello Stato, e non a quello della singola parte politica, ha sottolineato Paolo Rondelli, RETE. Da valutare con attenzione, ha comunque aggiunto, alcuni aspetti dell'impianto normativo. Alessandro Mancini, NPR, ha ringraziato il Segretario Ugolini per aver portato in Aula un pacchetto di leggi “indispensabili”. Ricordati allora i disagi all'interno dell'amministrazione della giustizia, e le raccomandazioni del GRECO. E riguardo alle critiche sul metodo – avanzate da Libera – ha ricordato come “da più di 20 giorni” i consiglieri sia di Maggioranza che di Opposizione abbiamo avuto la possibilità di conoscere i testi normativi. Maria Katia Savoretti, RF, ha parlato di un cambiamento “quasi epocale”, che va a togliere dal Consiglio Giudiziario la componente politica attualmente presente. Ha lamentato però un gap di confronto con le forze di Opposizione; da qui l'auspicio affinché da ora in poi vi sia una reale condivisione. Accolgo con favore il nuovo testo di riforma – ha affermato Adele Tonnini, RETE -, “credo sia un'ottima base di partenza”. Marica Montemaggi, Libera, ha insistito sulla necessità di un approfondito confronto, anche fuori dall'Aula; fino ad ora – ha affermato - c'è stato un semplice riferimento in Commissione Giustizia.



