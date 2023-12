SAN MARINO Cgg: bilancio in Aula, depositati gli emendamenti

Prosegue in Aula la maratona sul bilancio di previsione 2024, in seconda lettura. Mattinata dedicata alle repliche, aperte dal Segretario alle Finanze, Marco Gatti su uno dei temi più dibattuti dall'Aula, quello sul debito. Invita il Consiglio a guardare ai giusti indicatori da considerare: è il rapporto debito-pil che – dice Gatti - sta scendendo, leggendovi un segnale di equilibrio e sostenibilità.

Dalle opposizioni tornano i rilievi per la mancanza di misure a sostegno del caro-vita e di politiche di redistribuzione della ricchezza. Scambi accesi tra il capogruppo del Pdcs, Francesco Mussoni e i consiglieri di minoranza, in particolare, di Rete, sulle riforme mancate, in testa, l'Igr. Nel mirino anche la natura di un bilancio che viene definito asciutto e tecnico, mentre - rilevano - contiene oltre 50 deleghe e proroghe di deleghe. Fissato alle 15 di oggi il tempo utile per il deposito degli emendamenti. Proprio dal loro esame riprenderà la seduta, lunedì mattina.

