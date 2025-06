CGG: caso Varano probabile tema forte del Comma Comunicazioni. Focus su possibili azioni risarcitorie

Vicenda che segnò un prima e un dopo, per la Repubblica. Il “caso Varano” ha prodotto effetti “irreversibili”, è stato sottolineato, sull'intero sistema Paese; oltre ad impattare pesantemente sui singoli – di Carisp e Delta - che finirono nella bufera giudiziaria. Non a caso – dopo l'ultima archiviazione, disposta dal GIP di Forlì – il Governo ha parlato di soddisfazione ma anche amarezza.

C'è da scommettere allora che sarà uno dei temi forti, lunedì, nel Comma Comunicazioni che aprirà la Sessione consiliare di giugno. Il prologo già in Commissione Finanze, dove era stata espressa solidarietà nei confronti di chi fu colpito ingiustamente; con la volontà altresì di recuperare il più possibile.

Tutto ciò in modo quanto più ampio e trasversale; da Domani Motus Liberi al PDCS, che in una nota ha invitato a “voltare pagina con responsabilità”; intraprendendo un cammino di rigenerazione che non dimentichi le persone e le loro famiglie. E poi il tema delle possibili riparazioni, sul quale si è soffermata in particolare RETE; osservando peraltro come nel perimetro del Gruppo Delta vi siano ancora oggi “crediti fiscali pendenti nei confronti dello Stato italiano” per circa 300 milioni; oltre a sanzioni per oltre 40 milioni pagate all'epoca all'Agenzia delle Entrate.

In questi giorni continui comunicati delle Forze politiche. A partire da AR, che aveva ricordato come già nella relazione finale della Commissione d'Inchiesta, nel 2015, fosse emersa l'“inconsistenza” del castello accusatorio. Sollecitata allora una riflessione concreta sul tema dei risarcimenti morali, reputazionali ed economici. Dal PSD l'invito ad una rilettura integrale della vicenda; sostenendo come sia crollato un impianto costruito per anni su teoremi, campagne mediatiche e anche “interessi oscuri”. Già annunciato da RF un ordine del giorno – da presentare in Aula – per conferire all'Esecutivo pieno mandato affinché siano esercitate tutte le azioni necessarie a reintegrare gli interessi dei singoli e del Paese. Si è parlato del resto di un miliardo di euro solo di danni diretti.

Non sarà, presumibilmente, l'unico tema di dibattito afferente al sistema bancario-finanziario. Attenzione, da parte di Libera, anche al futuro di BSM. Alla luce dei dati di bilancio, definiti “più che incoraggianti”, si chiede calma e prudenza nell'affrontare il tema della possibile cessione della quota di maggioranza; dossier comunque al vaglio di Banca Centrale. Posto l'accento, poi, sulle prospettive legate alla definizione dell'Accordo UE; “il valore degli istituti bancari sammarinesi” – si è sottolineato - “potrà essere di gran lunga superiore a quanto è possibile stimare oggi”.