CGG: conclusa, con l'approvazione dell'OdG sulla crisi ucraina, la sessione di fine maggio

Tentare di far sentire la voce del Titano nell'agone internazionale – mentre infuriano i combattimenti -, per riavviare il dialogo: questo l'obiettivo. OdG con il quale si sono in un qualche modo tirate le fila del dibattito di ieri sul conflitto in Ucraina, che ha segnato la sessione. Il confronto ha portato ad un testo condiviso sostanzialmente da tutti; dove si stigmatizza nuovamente l'aggressione russa, confermando la scelta sanzionatoria. Gli elementi di novità vengono tuttavia dalla presa d'atto di una nuova fase; caratterizzata da una progressiva assertività di alcuni Paesi – fra i quali l'Italia – nella ricerca di mediazioni. Da qui il mandato, al Governo, affinché delinei una strategia per stimolare i partner europei su due fronti: da una parte favorire sforzi diplomatici, finalizzati ad un cessate il fuoco; dall'altra evitare discriminazioni in ambito sportivo, artistico e culturale, dopo gli ormai noti episodi di questo periodo. Compatta l'Aula: tutti favorevoli, tranne Grazia Zafferani, Gruppo Misto. Che nell'annunciare la propria astensione ha parlato – precisando di intervenire a titolo personale – di una scelta coerente rispetto alle posizioni già espresse; quando aveva sollecitato un ritorno alla neutralità, pur condannando fermamente l'invasione russa.

Nell'ultimo giorno di lavori anche qualche frizione in occasione della ratifica dell'Accordo con l'Italia sul riconoscimento di provvedimenti riguardanti misure alternative alla detenzione. A scaldare il clima la richiesta di RF - ribadita anche in questa occasione - affinché in Commissione venga resa nota la casistica di applicazione dell'Accordo, con tanto di nominativi. E ciò dopo aver espresso dubbi sulla tempistica. Tra le fila della Maggioranza c'è chi ha parlato di sciacallaggio politico. Apprezzamento bipartisan, invece, sul merito dell'intesa; sottolineati i principi di civiltà e giustizia. All'unanimità la ratifica. Da registrare anche la bocciatura di due OdG di Repubblica Futura. Avviato l'iter parlamentare, infine – fra ieri sera e questa mattina -, di 4 PdL: fra questi la “Disciplina in ambito di assistenza alla persona” ed il Progetto di Legge di iniziativa popolare per l'istituzione in Repubblica di guardie zoofile volontarie.

