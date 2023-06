CGG: conclusa la I Lettura dell'Assestamento di Bilancio. Dibattito serrato sulle residenze fiscali non domiciliate Non è stato introdotto alcun DES, ha rimarcato il Segretario Gatti rispondendo alle critiche delle Opposizioni

CGG: conclusa la I Lettura dell'Assestamento di Bilancio. Dibattito serrato sulle residenze fiscali non domiciliate.

Ci si attendeva di più, è stato detto varie volte; trattandosi di uno dei 3 annunciati capisaldi dell'azione di Governo, per giustificare la prosecuzione della Legislatura. Questo il leitmotiv degli interventi delle Opposizioni, dopo la relazione del Segretario alle Finanze. Che ha definito sostanzialmente tecnica la Variazione al Bilancio. Soffermandosi piuttosto sulle performance dell'economia sammarinese. Confermato allora il trend di crescita delle entrate tributarie. Gatti ha parlato di un disavanzo complessivo che passa da 20 milioni e 600.000 euro a 7 milioni e 700.000 euro. Numeri che non hanno tuttavia dissuaso le Forze di Minoranza dall'avanzare critiche. Alcune ormai una costante: carenza di prospettiva, poca attenzione a misure di carattere sociale, inerzia nel gestire l'indebitamento. Anche se a tenere banco sono stati i due articoli sulle residenze fiscali non domiciliate: novità politicamente più controversa di questo Assestamento. Il Segretario di Stato ha rimarcato come si tratti in realtà di un permesso temporaneo di soggiorno – della durata massima di 150 giorni annui - concesso dalla Gendarmeria a persone che alloggino in strutture ricettive di categoria alta. Secondo RF una riproposizione in altra salsa del DES; bordate da Libera, che vede il rischio di finalità elusive; così anche RETE. Diverse le obiezioni riguardanti la coerenza a con i negoziati in corso a Bruxelles. Attesa al varco dalle Opposizioni - anche alla luce delle precedenti perplessità sul DES - Domani Motus Liberi; i cui rappresentanti hanno auspicato approfondimenti in vista della seconda lettura, soffermandosi altresì sul tema della concorrenzialità. Il Segretario Gatti in sede di replica ha insistito sull'originalità e la piena legalità della proposta; le prospettive di sviluppo del comparto commerciale e turistico e i benefici erariali. Fra le misure prospettate nell'assestamento ha ricevuto un ok bipartisan il rafforzamento delle norme sull'esattoria ed il recupero dei crediti a favore dello Stato. Più dibattute altre disposizioni: dai trust agli appalti. Prima della conclusione della prima lettura un intervento piuttosto deciso, del capogruppo DC Mussoni, sui costi della macchina pubblica; i nuovi Segretari hanno una missione importantissima, ha sottolineato. E ciò mentre ancora si attende il giuramento di Mariella Mularoni e Gian Nicola Berti. L'ipotesi più probabile è che si svolga dopo le 15, alla ripresa dei lavori.

Qui la cronaca consiliare

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: