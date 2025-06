CGG: confronto appassionato su una Istanza d'Arengo a tema scuola. Raggiunta intesa su odg

Seduta odierna è stata dedicata, come da calendario, alle Istanze d'Arengo. Si è partiti dalla richiesta di un gruppo di cittadini affinché l’iscrizione alle Scuole d’Infanzia ed Elementari non sia più vincolata al Castello di residenza, alla luce delle esigenze lavorative delle famiglie. Richiesta anche la possibilità di proseguire il percorso formativo nello stesso plesso.

Il Segretario Lonfernini ha ricordato che i regolamenti già permettono deroghe rispetto alla residenza, ma che la formazione delle classi privilegia criteri pedagogico-didattici. Per questo motivo, è stata data indicazione di non accogliere l’Istanza nella formulazione proposta.

Dai banchi di DML è stato ribadito che il criterio della residenza consente una migliore organizzazione scolastica, pur riconoscendo l'attenzione verso le necessità familiari. L'Istanza è stata quindi respinta.

La seconda Istanza proponeva di anticipare l’ingresso alle Scuole dell’Infanzia alle ore 7.30, per venire incontro ai genitori lavoratori. Il Segretario all’Istruzione ha precisato che un tale anticipo comporterebbe modifiche contrattuali e un impatto sui ritmi fisiologici dei bambini.

È stata però manifestata apertura a una fascia di accoglienza anticipata tra le 7.40 e le 7.45 con personale non docente, sulla base di esigenze certificate. Anche in questo caso, l’Istanza è stata respinta, seppur con comprensione per il tema sollevato.

RF si è espresso favorevolmente, ricordando le difficoltà di molte famiglie senza supporti parentali, mentre Motus ha rilanciato il tema della denatalità e la necessità di politiche di sostegno concrete. Anche Libera ha evidenziato il disagio espresso dalla cittadinanza.

Il PDCS ha motivato la propria posizione negativa ricordando che l’istanza include anche la richiesta di presenza di personale docente, elemento che complica l’attuabilità della proposta. Suggerita invece una riflessione sulla flessibilità oraria aziendale.

Guerrino Zanotti (Libera) ha definito il dibattito “un po' surreale” e ha sostenuto la linea del Segretario confidando comunque in aperture future. Anche AR ha sottolineato che la richiesta potrebbe essere valutata in parte e non nella sua totalità.

RETE ha posto l’accento sulla socialità e sulla sicurezza stradale, suggerendo un accordo sindacale o un ordine del giorno formale. Giovanna Cecchetti ha invece ribadito i limiti già raggiunti dal personale scolastico.

Nella replica finale, il Segretario Lonfernini ha assicurato che non c'è stata alcuna chiusura e che la Direzione scolastica ha mostrato disponibilità. Sono stati forniti dati: 148 richieste su 821 alunni. Sottolineata la necessità di equilibrio tra pubblico e privato.

L’Istanza è stata respinta con 26 voti contrari e 9 favorevoli. Tuttavia, è stata raggiunta un’intesa trasversale su un ordine del giorno presentato da Motus e accolto dal Segretario di Stato.

Gaetano Troina ha letto il testo condiviso: entro settembre il Congresso dovrà presentare possibili soluzioni, in linea con le indicazioni della Direzione scolastica, garantendo l’accoglienza dei bambini della Scuola dell’Infanzia a partire dalle ore 7.40 con personale non docente. Odg approvato all’unanimità.