CGG: confronto senza sconti in Aula sul caso choc degli abusi su minori

La seduta odierna si è aperta invece con l'atteso riferimento del Congresso di Stato sulla vicenda choc del sammarinese Steven Raul James: condannato e incarcerato in Italia per violenza su minori. Relazione tecnica – ha spiegato il Segretario alla Giustizia -, ma “come cittadino e padre – ha esordito Stefano Canti - provo lo stesso sentimento di smarrimento e sgomento”. Ha parlato di una lacuna nello scambio di informazioni e controlli, seppure tutte le procedure previste dalla legge fossero state rispettate; e al contempo di una campagna mediatica di disinformazione. Da qui la volontà di fare chiarezza. Ribadito l'impegno del Governo nella tutela dei minori da qualunque violenza; affinché quanto accaduto non possa più ripetersi. Espresso anche l'auspicio che tutte le forze in Consiglio possano unirsi per esprimere proposte concrete.

Ripercorsa poi la vicenda: i fatti avvenuti in un footbal camp in Carpegna nel 2021, dove oltre alle 4 vittime provenienti da Ancona vi erano 22 bambini di San Marino e 8 bambini di Carpegna e zone limitrofe che non alloggiarono nella struttura ricettiva. Lo scorso 12 giugno – ha continuato - l'Interpol di San Marino venne attivata per la ricerca del reo dall'Interpol di Roma; sulla base di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Urbino il 24 aprile. L'Interpol San Marino attivò prontamente il reparto operativo della Polizia Giudiziaria della Gendarmeria, che da subito pose in essere servizi per verificare la presenza in territorio del reo. Si trattava di informazioni di intelligence – è stato spiegato - che non potevano essere condivise con alcuna autorità dello Stato. Alla risposta positiva, circa la presenza in territorio, fece seguito la domanda di estradizione. In data 18 giugno, con una comunicazione informale – dunque non per via diplomatica come previsto dalla Convenzione europea in materia – la Procura di Ancona inviò alla Segreteria Giustizia una mail dove si trasmetteva copia delle sentenze di I grado e di Appello dove fra l'altro era prevista l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole e da strutture frequentate prevalentemente da minori, oltre alla condanna a 4 anni e 4 mesi; e poi l'ordine di carcerazione, la richiesta di estradizione, e copia delle note del 14 e 16 giugno 2025 con cui la Procura di Ancona inviò al Tribunale di San Marino la domanda di estradizione e di arresto provvisorio. Solo in questo momento – è stato aggiunto - venne a conoscenza della vicenda la Segreteria alla Giustizia; che nonostante “l'irrituale trasmissione”, vista la gravità dei reati, il 30 giugno trasmise la domanda di estradizione e di arresto al Tribunale e la relativa documentazione, oltre alla nota pervenuta il 23 giugno alla Segreteria Esteri e alla Segreteria Giustizia del legale di fiducia del condannato, con cui lo stesso avvocato richiamava la dichiarazione contenuta nella ratifica della Convenzione europea in base alla quale San Marino non concede l'estradizione dei propri cittadini, oltre a prestare il consenso all'espiazione della pena in Repubblica. Il 2 luglio il Segretario Canti riferì in Congresso di queste richieste, informando i presenti dei reati commessi da Steven Raul James in territorio italiano. Il 9 luglio, su richiesta della Procura Fiscale, venne richiesto all'autorità italiana il certificato penale aggiornato del reo, che giunse al casellario penale sammarinese l'11 luglio; da qui l'aggiornamento. Il 16 luglio il Giudice d'Appello rigettò la richiesta di estradizione in forza della riserva posta da San Marino alla Convenzione europea del '57 circa la non estradabilità dei cittadini sammarinesi; dando atto, al contempo, della richiesta di consenso del condannato per l'espiazione della pena sul Titano. Questa sentenza venne trasmessa il 12 agosto alla Procura presso la Corte d'Appello di Ancona; ed era già stata inoltrata al Ministero della Giustizia italiano dalla Segreteria Esteri. Dalla data di notifica della sentenza – si è sottolineato - le parti hanno 30 giorni di tempo per presentare ricorso: termine scaduto il 21 agosto senza che fossero pervenuti ricorsi. Il 23 agosto, infine, l'arresto di Steven Raul James in Italia. Negata l'estradizione – ha continuato Canti - l'autorità giudiziaria sammarinese avrebbe potuto avviare un procedimento penale per i medesimi fatti solo su richiesta dello Stato richiedente; per il principio del ne bis in idem, infatti, non poteva essere aperto d'ufficio un altro procedimento penale interno per i medesimi fatti.

Il Segretario ha infine ribadito come ad oggi non sia giunta alcuna domanda formale di estradizione da parte del Ministero della Giustizia italiano; come previsto invece dalla Convenzione europea. Può trovare ora applicazione solo la Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento del condannato nello Stato di residenza per l'espiazione della pena; sempre sia riconosciuta l'opportunità politica di ciò dalle istituzioni dei rispettivi Paesi. Nel caso specifico l'autorità giudiziaria sammarinese – è stato aggiunto – non poteva condividere l'informazione della condanna con gli uffici amministrativi o con la Segreteria di Stato in ragione della segretezza della stessa. Poi un altro passaggio rilevante: l'opera di collaborazione della Gendarmeria, nel dovuto riserbo, con le autorità italiane – è stato spiegato – si rivelò importante per il successivo arresto oltreconfine di Steven Raul James; che fino a quel momento poteva circolare liberamente in territorio poiché nessun provvedimento di restrizione della libertà personale poteva essere applicato.

Approfondimenti poi sull'attività lavorativa precaria del reo nelle strutture scolastiche in territorio. Nell'ottobre dello scorso anno l'Ufficio del Lavoro richiese al Tribunale il certificato penale di Steven Raul James; il cancelliere rispose a stretto giro allegando il certificato dei carichi pendenti, dove emergeva un decreto di citazione relativo ad un procedimento per il reato di percosse, per fatti avvenuti a Murata nel 2021. Nel 2022 venne condannato in primo grado; poi vi fu la remissione di querela della parte civile e nel 2024 venne dichiarato il non doversi procedere in Appello. Nell'aprile 2025 Steven Raul James venne chiamato per una sostituzione presso la cucina dell'asilo nido Coccinella; al momento della chiamata l'Ufficio del Lavoro richiede la produzione di una autocertificazione. Su questa – è stato aggiunto – il reo omise di indicare come a suo carico pendesse una condanna definitiva in Italia. Dal 24 aprile al 12 giugno prestò servizio prevalentemente presso la cucina dell'asilo nido di Cailungo, salvo 4 giorni di sostituzione presso altre strutture. Dal 23 giugno al 6 agosto venne attribuito al plesso di Dogana. Prestò servizio unicamente nelle scuole – è stato spiegato - poiché la sua qualifica non consentiva diverse mansioni negli asili nido; dove – è stato confermato - non ebbe contatto diretto con i bambini. Il 27 agosto, infine, il dirigente dell'Ufficio del Lavoro procedette con un esposto di denuncia per dichiarazione falsa nell'autocertificazione.

E' stato poi spiegato come fra San Marino e Italia non esista alcun obbligo convenzionale per la comunicazione reciproca della pendenza di procedimenti penali in corso. La sottoscrizione dell'Accordo di Associazione con l'UE – è stato tuttavia aggiunto – consentirà di superare questo gap. Nemmeno a Rimini – si è continuato - le autorità erano a conoscenza della condanna riportata da James. Non è mancato un focus sulla Convenzione di Lanzarote che impone agli Stati aderenti di adottare misure che consentano di perseguire reati commessi all'Estero, risolvendo dunque un problema di giurisdizione. Ma nel caso di specie non si è potuto procedere poiché l'autorità italiana aveva già proceduto, pervenendo alla condanna definitiva. Non prevista inoltre dalla Convenzione alcun registro speciale per i condannati per reati sessuali: “si tratterebbe di una inammissibile schedatura”; e non si prevede lo scambio di informazione fra gli Stati. Dunque le conclusioni: credo sia necessario – ha detto Canti – istituire un gruppo tecnico amministrativo che verifichi la possibilità di introdurre misure amministrative di prevenzione per esigenze indifferibili di tutela della collettività, specie nelle more della procedura di estradizione; altro input il rafforzamento delle sanzioni a carico di coloro che rilascino falsi dichiarazioni ai fini di concorsi PA; e poi, in attesa della firma dell'Accordo UE, verificare la possibilità con l'Italia di un più incisivo e veloce scambio di informazioni; oltre all'introduzione del divieto di assumere incarichi nella PA per chi è sotto processo o condannato per reati di pedofilia o abusi sessuali. Terminata la relazione del Segretario alla Giustizia si è data lettura anche quella del PdL presentato dal Segretario Fabbri per il contrasto della violenza di genere e degli abusi su minori in ambito sportivo.

Nel medesimo Comma, infatti, anche la seconda lettura di questo progetto di legge, vista l'intima connessione. Il relatore unico Paolo Crescentini ha ricordato innanzitutto come il testo fosse stato licenziato all'unanimità in Commissione. “Un testo all'avanguardia”, è stato detto; a protezione dei soggetti più vulnerabili nei contesti sportivi. Previsti infatti per i tesserati alle varie federazioni meccanismi di sospensione automatica in presenza di condanne di primo grado per simili reati. Un norma che previene – si è rimarcato –, che responsabilizza, che promuove una cultura sportiva sana”. Il Segretario di Stato, dal canto suo, ha sottolineato come risulti necessario – anche alla luce di recenti episodi di cronaca – normare aspetti fino ad ora rimasti in ombra. E ciò anche in ragione delle peculiarità del mondo sportivo sammarinese, dove donne, uomini e minori si trovano spesso a frequentare i medesimi ambienti. Da qui la necessità di garantire “alti livelli di protezione”. E poi riflessioni sulla grave vicenda di cronaca in oggetto.

“Non c'è nulla di più doloroso per una comunità che scoprire di non essere riusciti a proteggere i propri bambini”; da qui dobbiamo partire. Ricordate le verifiche amministrative avviate dal Governo, la denuncia per autocertificazione mendace. Il Giudice d'Appello ha rigettato l'estradizione applicando la riserva che San Marino ha apposto alla Convenzione europea del '57. I cittadini sammarinesi non sono estradabili; “sarebbe opportuno”, ad avviso di Fabbri, che il Consiglio si interroghi sulla clausola di riserva presente all'atto della ratifica. Unitamente – ha proseguito - ad altra clausola di riserva che è stata tolta dall'allora Segretario Mularoni in ordine alla prevalenza degli accordi bilaterali rispetto alla convenzione multilaterale se e in quanto esistente. Il Congresso ha ritenuto opportuno che per un reato così grave la pena inflitta a Steven Raul James venga scontata in Italia. Il nostro ordinamento non avrebbe potuto disporre l'arresto del condannato, come si è sentito. “Su certe materie non si può scherzare”; ci sono regole che prevalgono. E poi una considerazione - “non siamo davanti ad un caso isolato; probabilmente ce ne potrebbero essere tanti altri” -, e una rivelazione: a Rimini i genitori dei bambini allenati da Steven Raul James hanno denunciato che lo stesso ha continuato a lavorare con i minori fino ad aprile dello stesso anno. Persino nello Stato che ha emesso la condanna – dunque, ha rimarcato – non si è riusciti ad impedire ciò. Problema sistemico e transfrontaliero, dunque – ha detto -; non è tempo di strumentalizzazioni o rimpalli. Da qui la proposta di istituire un registro nazionale dei reati sessuali a tutela dei minori collegato alle banche dati internazionali nel rispetto delle norme europee e della privacy. Oltre a programmi di formazione e sensibilizzazione; la creazione di numeri verdi. La tutela dei bambini è una responsabilità che ci accomuna.

A questo punto è iniziato il dibattito.

"Siamo venuti a sapere di questa cosa solo a giugno di quest'anno, ha detto Manuel Ciavatta, PDCS. Questa cosa desta sgomento e preoccupazione. Ci si chiede perché nulla sia stato possibile fare. Per 4 anni non abbiamo saputo niente; questa persona ha potuto continuare a vivere a San Marino come se nulla fosse. Se vi è una lacuna normativa è necessario sanarla, con tutti gli strumenti possibili. Quindi il Segretario di Stato Ciacci; è una vicenda che ha scosso le coscienze – ha detto - e che chiama la politica tutta ad una riflessione senza sconti. Non possiamo fare il gioco dello “scaricabarile”. Riflessioni sulle date; la falla è che nel frattempo il reo ha continuato a lavorare fino ad agosto. Si doveva fare di più; ma non si può puntare il dito solo sulla politica. L'azione dell'Esecutivo è stata tempestiva nell'informare gli uffici competenti. Ma serve un ragionamento di sistema. “Credo che come Congresso dobbiamo assumerci la nostra fetta di responsabilità politica per quanto accaduto”.

"Serve un cambio di passo affinché un condannato per simili reati non possa avvicinarsi a luoghi frequentati da minori. La politica ha il compito di prevenire, non solo di reagire. Troppo spesso – ha detto Ilaria Bacciocchi, PSD - leggiamo dichiarazioni preoccupate innanzitutto di tutelare l'immagine delle istituzioni coinvolte; come se il problema fosse solo respingere un sospetto. Questa logica difensiva ferisce le vittime e l'opinione pubblica. Chiedere scusa è un segno di maturità. Messaggio apprezzato da Enrico Carattoni, RF; non penso che in questa vicenda vi sia stato del dolo, ma una scarsa efficienza da parte degli organi di Governo, un pessimo collegamento con l'autorità giudiziaria ed un mancato collegamento con la PA. Critiche poi al Segretario alla Giustizia anche per non avere allegato la documentazione; oltre a riflessioni altrettanto critiche sulle tempistiche: dal 18 giugno al 30 giugno – ha detto - non è successo niente. Interrogativi poi sui feedback in Congresso una volta ricevuta la comunicazione. Dal 16 luglio al 30 agosto – ha aggiunto - il reo ha continuato a lavorare nelle mense degli asili nido o nei centri estivi: “un elemento devastante”. La gente non crede più nelle istituzioni. Ritenuta inoltre un'”anomalia” che dal 2021 al 2025 l'autorità giudiziaria e le forze di polizia di San Marino non fossero venute a conoscenza dell'esistenza di un'indagine. Altra domanda è se le autorità giudiziarie italiane non avessero richiesto il certificato penale di Steven Raul James. E dopo il 14 giugno di quest'anno non si poteva chiedere che questa persona venisse allontanata dalla PA o trasferita? Forti dubbi anche sulla questione della segretezza. Sono convinto della buona fede di chi ha agito, gli ha fatto eco Mirko Dolcini, DML. Il dato che più mi preoccupa è che il Congresso di Stato abbia ricevuto la relazione del Segretario alla Giustizia il 2 luglio, e nulla sia stato fatto prima dell'arresto di James. C'è stata quantomeno una superficialità, un sottostimare la problematica. Non solo in questa occasione; ricordata fra le altre la vicenda La Pietra. Dobbiamo non solo chiedere scusa – ha detto Maria Luisa Berti, AR – ma anche evidenziare che il sistema normativo e amministrativo non offre adeguati strumenti di protezione per i minori. Evidentemente delle falle ci sono. Quando si tratta di protezione di minori la tempestività fa la differenza, ha rimarcato Giulia Muratori, Libera, riflettendo sulle tempistiche. A livello amministrativo, quantomeno, davvero non si poteva fare proprio nulla? Non erano possibili sospensioni cautelative? Occorre comprendere se vi sono state mancanze o sottovalutazioni. Sorge spontanea la domanda come ciò sia stato possibile, ha dichiarato Miriam Farinelli, RF. Tutta la popolazione chiede trasparenza; ci si chiede cosa non ha funzionato. Quindi il Segretario Andrea Belluzzi. Non deve essere un problema dire che nel Governo una fetta di responsabilità vi possa essere. Questa persona ha lavorato in tante situazioni. Possiamo dibattere sulle responsabilità o innalzare il livello dello scontro. Focus anche su altri settori sensibili: anziani, disabili. Siamo proprio sicuri che le persone che si occupano di loro non abbiano procedimenti pendenti in altri Paesi? Occorre far crescere la qualità del nostro sistema. Attenzione anche alle realtà private. Come cittadini siamo molto indignati e frustrati, ha detto Marco Mularoni, PDCS. Certe falle non si possono più ripetere; le garanzie non sono un dettaglio. Ma questa vicenda non può essere strumentalizzata per fini politici. San Marino è venuta a conoscenza della questione solo con la richiesta di estradizione. Quello che è accaduto riguarda tutti, ha dichiarato Dalibor Riccardi, Libera. Posso solo comprendere il dolore delle famiglie. Come è stato possibile? Inaccettabile che il reo avesse continuato ad operare indisturbato, che le istituzioni non avessero comunicato fra loro. Se qualcuno ha sbagliato è giusto che ne risponda. Invito tutti a non cedere alla rassegnazione. Poi Antonella Mularoni, RF, che ha ribadito la richiesta di avere accesso alla documentazione. Definita autoassolutoria la relazione del Segretario alla Giustizia. Siete sicuri che il reo non avesse avuto contatto con i bambini? La tutela dei minori è molto più importante della privacy.

Quindi il Segretario di Stato Beccari. "Questa vicenda ha suscitato un sentimento di rabbia collettiva, che è anche la nostra. Intanto c'è un colpevole: la persona che ha commesso questi fatti, e che ha ingannato la Pubblica Amministrazione; una condotta doppiamente dolosa. Questa vicenda è una “tempesta perfetta”. Dobbiamo chiedere scusa; ma queste scuse devono essere collettive. Il paradosso è che il nostro Paese ha speso anni nel rafforzare i controlli, e poi in certi settori non vi è nulla. Dobbiamo imparare a differenziare i controlli in base alla sensibilità dei lavori che i dipendenti pubblici fanno. Non può neanche essere il Governo che arresta o licenzia le persone; c'è la presunzione che la macchina amministrativa funzioni. Infine William Casali, PDCS: in tutto il territorio c'è una sensibilità nel voler risolvere il problema. Nella relazione si capisce che c'è una volontà di andare a risolvere alcune lacune nel sistema. Il problema è che il reato è stato commesso fuori territorio.

I lavori sono stati poi interrotti – come da odg - per il passaggio apicale di questa Sessione, da un punto di vista istituzionale: l'elezione dei Capitani Reggenti per il prossimo semestre. Il PDCS, come è noto, ha candidato Lorenzo Bugli; Matteo Rossi è il nome indicato dal PSD.







