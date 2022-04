CGG: confronto serrato in occasione della ratifica del decreto sull'emissione di titoli del debito pubblico

I lavori odierni del Consiglio sono ripresi dal Decreto Delegato relativo all'emissione di Titoli del Debito Pubblico al tasso fisso dello 0,80%, e con scadenza al 2 giugno 2023. Il Segretario di Stato Gatti ha innanzitutto ricordato come il Governo sia autorizzato ad emettere debito pubblico fino alla misura massima di 150 milioni, come previsto dalla Legge di Bilancio.

Il trend economico e finanziario del Paese è positivo, ha aggiunto; questo consente di “spalmare” il debito su un periodo più lungo e contenere gli oneri finanziari. Ha poi precisato come l'emissione di debito pubblico prevista sia di 50 milioni di euro; “che riteniamo siano sufficienti per l'anno in corso”. E' uno strumento a “breve periodo”, a scadenza annuale. Saranno collocati nel mese di maggio, con “pezzature piccole”, per favorire la collocazione sul mercato interno.

Poi l'intervento di Luca Boschi, Libera. “Sono basito”; per un ragionamento del genere – ha dichiarato - sarebbe bastato un “ragioniere qualsiasi”. Ribadita la necessità di riforme per risanare il bilancio; a fronte di emissione di nuovo debito – ha aggiunto - mancano sia misure di contenimento della spesa sia un progetto di sviluppo. Questo Paese è ripartito, ha replicato Alessandro Mancini, NPR, come emerge dal bollettino di statistica. La scelta di emissione di debito pubblico porterà benefici anche al sistema bancario interno; l'auspicio è che anche soggetti istituzionali siano interessati all'acquisto di questi titoli.

E' “un tema insidioso”, ha osservato Francesco Mussoni, PDCS; dobbiamo essere “razionali e obiettivi”. Il tema del debito pubblico è un tema di “stabilità finanziaria”: ed è stato “raggiunto pienamente”, nonostante i gravi effetti di guerra e pandemia. Fondamentale ora insistere sul “rilancio economico del Paese”; da qui l'importanza delle riforme, che sono “obiettivamente un po' in ritardo”, ma sulle quali – ha assicurato Mussoni - sono concentrati “Governo e Maggioranza”.

Quindi Nicola Renzi, RF, ad avviso del quale la stabilità finanziaria è “ben lontana dall'essere raggiunta”. Ha poi osservato come in caso di mancato collocamento di quei 50 milioni di debito, il rischio sia quello di non poter pagare gli stipendi. Si è detto “angosciato per le sorti del Paese”. Il 2024, “anno elettorale”, sarà l'anno del “big bang” - ha dichiarato - nel quale si dovrà far fronte a 500 milioni da restituire. “Temo che la politica del tirare a campare possa durare ancora un anno o due al massimo”.