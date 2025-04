CGG: confronto serrato sul PdL che modifica il Codice Penale. Segnalati “cortocircuiti” dalle Opposizioni Prosegue l'esame in seconda lettura del Progetto di Legge

CGG: confronto serrato sul PdL che modifica il Codice Penale. Segnalati “cortocircuiti” dalle Opposizioni.

Subito caldo il clima in Aula; numero legale garantito solo grazie alle Opposizioni, è stato sottolineato dalle fila di Motus. Si è ripreso dall'analisi di un articolato pensato originariamente per inasprire le pene di reati in ambito finanziario. Ma la cui portata è stata poi ampliata, con l'aggiunta ad esempio di un pacchetto normativo – da parte della Maggioranza – finalizzato al contrasto delle crudeltà sugli animali. Sensibilità condivisa. Ma il combinato disposto di questo intervento - e dell'eventuale mancato accoglimento di un emendamento che propone l'eliminazione dell'istituto della “riprensione” in materia di molestie sessuali – produce un effetto paradossale, ad avviso delle Opposizioni; ovvero una risposta sanzionatoria più incisiva nei confronti di chi maltratta un animale, rispetto a chi maltratta una donna.

E' stato uno dei leitmotif, in mattinata. Fra i primi interventi quello di Silvia Cecchetti – PSD – che ha accusato le forze di Minoranza di atteggiamento non responsabile; “questa mattina hanno avvelenato altri 3 cani”, ha tuonato. “Toni populisti”, ad avviso di RF; che avrebbe optato per una maggiore riflessione, con un passaggio in I lettura. Ma “occorreva forse rifarsi un'immagine – è stato detto – rispetto alla situazione incresciosa della famosa battuta al cinghiale”. Ha parlato di improvvisazione, RETE; ricordando peraltro come sia già punito penalmente chi avvelena i cani. Matteo Zeppa si è comunque detto favorevole ad un aggravamento delle pene. 3

Il Segretario Canti ha poi riportato il confronto sul merito dell'articolo 1 del PdL, che riguarda l'appropriazione indebita; con un emendamento di compromesso, relativo alla previsione della prigionia di terzo grado – rispetto all'attuale secondo - qualora il reato arrechi danno allo Stato o ad istituti finanziari. Tutti favorevoli. Stesso esito, ed impostazione, riguardo la fattispecie di amministrazione infedele; seppure RETE avesse sollecitato un segnale più incisivo.

A questo punto l'articolo 3, che sulla scia di quanto richiesto da un'Istanza d'Arengo eleva a 18 anni l'età minima per la somministrazione di bevande alcoliche, medicinali e stupefacenti. Qualche perplessità, sul punto, di Iro Belluzzi, Libera; ricordando la propria professione di farmacista ha sottolineato come spesso accada che un minore venga mandato da genitori o nonni a prendere farmaci con regolare ricetta. In questi casi, insomma, un operatore sanitario potrebbe finire nei guai. “Quando si scrivono le leggi bisogna stare un pochino attenti”. Dubbi sulla reale efficacia della norma – riguardo le bevande alcoliche – sono stati espressi anche da Giovanni Zonzini, RETE; l'approccio proibizionistico, a suo avviso, sarebbe destinato a fallire.

E' una questione di cultura, ha sottolineato dal canto suo Matteo Zeppa; di responsabilità della società. Questo articolo era già così storicamente – ha obiettato il Segretario Pedini Amati – è stata cambiata solo l'età. “Qual è la proposta?”. Ha ricordato poi come eventuali modifiche potessero essere presentate in Commissione. Il Segretario Lonfernini ha invitato a leggere i dati dell'Authority, riguardo la filosofia dell'intervento. Da un'indagine a campione sarebbe emerso l'abuso di sostanze alcoliche, più di una volta, fra i ragazzi di età fra i 13 e i 17 anni. Matteo Rossi, PSD, ha ricordato l'impatto del Covid sulle nuove generazioni, e l'importanza di lanciare un messaggio culturale dall'Aula; con un ruolo anche pedagogico. Sulla stessa linea Giuseppe Maria Morganti, Libera.

Articolo approvato infine con 39 voti favorevoli e 1 contrario.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: