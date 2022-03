CGG: crisi ucraina, domani, all'attenzione dell'Aula. Oggi decreti da ratificare ed esame di Istanze d'Arengo Particolarmente articolato il dibattito che ha portato alla ratifica del Decreto Delegato sui contributi a fondo perduto a sostegno di agenzie viaggio e tour operator

I gravissimi sviluppi del dossier ucraino, e le sue possibili ricadute – a livello interno e globale -, saranno oggetto di dibattito domani, in Aula. E questo grazie all'approvazione di una modifica all'ordine del giorno, con la previsione di un apposito comma. Nei giorni scorsi era già stato depositato un odg condiviso sulla crisi; nel quale non si parlava tuttavia di sanzioni. Probabile ora un testo con disposizioni più dure verso la Russia. Ma al netto delle inquietudini, per la tragedia in corso, vi sono questioni normative interne non rinviabili: l'approvazione da parte del Consiglio di decreti in scadenza. Da qui si è ripartiti oggi. Provvedimenti spesso di natura squisitamente tecnica. Ma la crisi ucraina – seppure indirettamente – è tornata a fare capolino quando ci si è confrontati sui contributi a fondo perduto a sostegno di Agenzie viaggio e tour operator. C'è chi ha parlato di “intervento già superato”. Il settore, infatti - duramente colpito dall'emergenza sanitaria -, potrebbe subire effetti devastanti dalla crisi geopolitica più grave degli ultimi decenni.

Lo “scorporo” del decreto era stato richiesto da una forza di maggioranza, Domani Motus Liberi, che ritiene “non sufficiente” l'ammontare massimo di 500.000 euro previsto. Si è cercato di fare il possibile con le risorse a disposizione, hanno ribattuto consiglieri di altre formazioni che sostengono l'Esecutivo. Dibattito articolato, a tratti acceso; con vari interventi di Opposizioni e Gruppo Misto; e nel quale ci si è anche confrontati sul macro-tema dell'utilizzo delle risorse derivanti dall'indebitamento estero. Tutti approvati, comunque, i decreti. Si è infine passati all'esame di una serie di Istanze d'Arengo, che spaziano dal sociale alla riqualificazione urbanistica; da tematiche sanitarie alla previdenza. Via libera all'unanimità all'istanza che propone l'utilizzo della terminologia “persona con disabilità” in tutti gli atti dello Stato. Ok dell'Aula anche al riconoscimento della diagnosi e della cura della fibromialgia. Una delle istanze - particolarmente attuale, vista la situazione a livello internazionale -, sollecita infine l'istituzione di una cerimonia pubblica in occasione della Giornata Mondiale della Pace.

