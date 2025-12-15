TV LIVE ·
CGG di nuovo in aula fino a martedì 23: focus sul bilancio previsionale per il 2026

15 dic 2025
Oggi si torna in Aula. Sette giorni di Consiglio fino a martedì 23 dicembre, con al centro il bilancio previsionale per il 2026. Spicca anche la seconda lettura del pdl sull'ICEE e proseguirà l'esame sulla relazione del Segretario agli Interni circa le azioni necessarie per gestire le nuove disposizioni derivanti dall’Accordo UE

Concludono l'iter consiliare, poi, il Pdl "Sandbox Normative” e quello sulle  “Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all’estero”. Approda, invece, in prima lettura l'“Istituzione di una Commissione d’Inchiesta su presunte responsabilità politiche e amministrative sulla gestione di soggetti condannati per abusi sessuali su minori”. 




