LAVORI PARLAMENTARI

CGG di nuovo in aula fino a martedì 23: focus sul bilancio previsionale per il 2026

CGG di nuovo in aula fino a martedì 23: focus sul bilancio previsionale per il 2026.

Oggi si torna in Aula. Sette giorni di Consiglio fino a martedì 23 dicembre, con al centro il bilancio previsionale per il 2026. Spicca anche la seconda lettura del pdl sull'ICEE e proseguirà l'esame sulla relazione del Segretario agli Interni circa le azioni necessarie per gestire le nuove disposizioni derivanti dall’Accordo UE

Concludono l'iter consiliare, poi, il Pdl "Sandbox Normative” e quello sulle  “Comunità dei cittadini sammarinesi residenti all’estero”. Approda, invece, in prima lettura l'“Istituzione di una Commissione d’Inchiesta su presunte responsabilità politiche e amministrative sulla gestione di soggetti condannati per abusi sessuali su minori”. 

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy