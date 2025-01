CGG: dialettica vivace e dossier di peso in questa Sessione. Restano però vari comma ancora da evadere

Sorprendente – se si considerano le aspre polemiche che avevano accompagnato la vicenda – la velocità con la quale è stato evaso il comma relativo alla sostituzione del geologo Fabio Pedini da Presidente del CdA dell'Azienda per i Servizi. A ricoprire questo ruolo apicale, dopo la telegrafica lettera di dimissioni del padre del Segretario al Turismo, sarà Renzo Giardi. Unanime il responso dell'Aula riguardo al nuovo nome indicato dal PSD; nessun dibattito. E' stato l'epilogo della seduta di ieri; caratterizzata per il resto dall'esame di 9 Istanze d'Arengo.

Solo una è stata respinta: quella che invocava un inasprimento delle pene per la guida in stato d'ebbrezza. Clima di condivisione sui vari temi: dalle questioni ambientali, alla sicurezza stradale. Politicamente di rilievo invece le faglie ideali emerse in occasione del confronto sulla proposta di esporre le foto dei Capitani Reggenti nelle sedi istituzionali e nelle scuole. Riferimenti alti; pure da un punto di vista storico. E anche in Maggioranza differenti sensibilità riguardo concetti quali l'Identità e l'essenza della Suprema Magistratura. Dialettica compassata, comunque.

Più vivace nei giorni precedenti, quando si erano affrontati dossier di peso: Banca Centrale, Sanità. All'unanimità invece il responso dell'Aula su un altro punto chiave di questa Sessione: il PdL per la creazione di una Commissione speciale per le Riforme Istituzionali; quanto al futuro perimetro d'azione dell'organismo consiliare, però, considerazioni tutt'altro che univoche. Altro comma significativo quello dei Decreti; solo 5 quelli immediatamente ratificati. Per ben 26 era stato richiesto lo scorporo.

Nella notturna di giovedì, prima della sospensione, ne erano stati approvati 2; poi l'avvio del confronto sul provvedimento relativo alla “Sandbox Normative”, ovvero la possibilità di sospensioni normative temporanee per stimolare il lancio di prodotti o servizi innovativi. Perplessità, tuttavia - e richieste di approfondimento – dalle fila della stessa Maggioranza. Se ne riparlerà, eventualmente, lunedì; ma solo dopo avere esaminato la lunga teoria di ordini del giorno presentati in precedenza dalle varie forze. Diversi i comma ancora da affrontare, nell'ultimo giorno della Sessione; molti dei quali, verosimilmente, resteranno inevasi.