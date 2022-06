CGG: diversi i commi affrontati nella seduta odierna, fra PdL in I lettura e Istanze d'Arengo

A chiudere la seduta odierna le Istanze d'Arengo, con un dibattito appassionato su una proposta relativa ad un fenomeno preoccupante, aggravatosi in periodo pandemico: il disagio giovanile. Sottolineata dai proponenti l'importanza del supporto psicologico. Istanza unanimemente apprezzata, ma alla fine respinta, per motivi indicati dalle Segreterie Istruzione e Sanità. Di fatto già recepita, infatti, con un OdG in Commissione, la richiesta di un potenziamento del servizio scolastico Spazio d'Ascolto. Si sollecitava anche l'istituzione di un bonus psicologico per soggetti a basso reddito; ma è stato ricordato come il welfare sammarinese già garantisca, gratuitamente, tale supporto.

In precedenza l'avvio dell'iter consiliare di alcuni PdL. Come quello che sostanzialmente vieta l'utilizzo in territorio dei fuochi d'artificio; a tutela degli animali. Recepiti in toto – ha spiegato il Segretario Canti - i contenuti di un'Istanza d'Arengo presentata da APAS. Ma ad avviso di alcuni si è andati oltre; perché se in quel caso si prevedeva un'eventuale eccezione per le feste nazionali; nel testo giunto in Aula si parla al singolare, citando solo il 3 settembre. Emerse in modo trasversale varie sensibilità. Da una parte chi ha definito “insensati” i botti; parlando di prevaricazione inaccettabile sul mondo animale. Troppo perentorio, invece, secondo altri consiglieri, quanto stabilito nel testo; attenzione anche all'impatto sulle attività commerciali. Dibattito comunque fuori dai consueti schemi maggioranza/opposizione.

In I lettura anche la riforma delle norme di disciplina per i dipendenti pubblici e il PdL sulle sanzioni amministrative di competenza dell'Authority Sanitaria. In mattinata, invece, la ratifica di una serie di decreti; in particolare quello sul contenimento dei costi delle utenze; alla luce dei pesanti effetti della crisi energetica globale, aggravata dalla guerra in Ucraina. A beneficiare dell'intervento imprese e famiglie in difficoltà. Da registrare un clima costruttivo durante l'analisi degli emendamenti.

