CGG: dopo il confronto acceso su IGR ed Assestamento, focus sulle Istanze d'Arengo Penultima giornata di lavori, oggi, della Sessione consiliare di Luglio

Dedicata alle Istanze d'Arengo, probabilmente, buona parte dei lavori odierni. Il Comma a dire il vero era già stato iniziato ieri, in chiusura di seduta; con il via libera unanime alla richiesta di istituire la Giornata Nazionale della Cura e del Sostegno, il 29 ottobre. Focus dunque sulla figura dei caregiver, nel confronto in Aula; con l'auspicio di provvedimenti concreti e sostegni economici a loro favore, da accompagnare a campagne di sensibilizzazione.

Ben altro clima in precedenza; con un dibattito senza sconti, fra i rispettivi schieramenti, sui due PdL in prima lettura che - insieme ovviamente al dossier europeo - costituivano in qualche modo il perno di questa Sessione. Opposizioni all'attacco sul progetto di riforma IGR; e anche in seno alla Maggioranza c'è chi ha sollecitato l'esigenza di apportare modifiche prima dell'approvazione definitiva. Ok infine ad un odg, sottoscritto dalle forze governative, per la presentazione di un'”Agenda per la crescita” entro settembre, e di un piano di contenimento della spesa pubblica entro l'anno.

Clima fortemente polarizzato anche quando si è passati al primo check parlamentare dell'Assestamento di Bilancio; che rispetto al previsionale incrementa il disavanzo di circa 2 milioni di euro. Più compassati i toni, invece, in occasione della ratifica di due decreti: sul credito agevolato alle imprese e in materia di accise.

Al vaglio del Consiglio, oggi – come si diceva -, altre 10 Istanze d'Arengo; diverse quelle a tema caccia. Se avanzerà tempo si passerà poi all'approvazione del Piano Sanitario e alla nomina del Dirigente dell'Authority: passaggi attesi. In ordine del giorno anche una serie di ratifiche di accordi e convenzioni e due progetti di legge in seconda lettura: quello costituzionale sull'Inno Ufficiale della Repubblica, e quello sul “Made in San Marino”.

Domani la prevista conclusione della Sessione di luglio.



