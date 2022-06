CGG: dopo l'omaggio a Romeo Morri un comma comunicazioni ricco di spunti e a tratti acceso Centrale, in avvio di sessione, il tema delle riforme. OdG di RF sulla Sanità. I lavori del pomeriggio, sempre dal comma comunicazioni

In apertura l'omaggio dell'Aula a Romeo Morri. Prima del minuto di silenzio, la Reggenza ha ricordato il suo impegno a difesa del patrimonio identitario e valoriale del Paese; il suo amore per la Politica: unita in questo momento di cordoglio. Poi le consuete schermaglie, in comma comunicazioni. Anche perché all'ordine del giorno spicca l'assenza delle annunciate riforme su lavoro e pensioni. Ripetutamente, allora, i consiglieri di Libera accusano Esecutivo e Maggioranza di inerzia; di timore nell'affrontare i costi politici di interventi sistemici. Decisa la replica del Segretario Gatti; che dopo aver rivendicato l'efficacia dell'azione governativa – di fronte al terribile “uno-due” di pandemia e guerra -, parla di condizioni di dialogo molto favorevoli con le parti sociali. Da qui una dilatazione del “timing” delle riforme. Il collega Fabio Righi dal canto suo pone l'accento sulla necessità di agire in modo coordinato.

Durissima, RF, sul caso del membro del team di comunicazione del Governo, che aveva postato su un proprio profilo social una foto del Ministro Brunetta con un commento ironico. Scivolata molto superficiale – sottolinea il Segretario Lonfernini –; ricordando tuttavia come la diretta interessata si sia già scusata con il Congresso, dal quale è venuto un deciso richiamo ad atteggiamenti più consoni. Sull'episodio un giudizio piuttosto tranchant di Giovanni Zonzini, RETE, che si sofferma poi su un tema di rilevanza strategica, come il futuro del sistema bancario e i rapporti con BCE e Bankitalia. Sollecitata allora un'audizione dei vertici di BCSM e Carisp in Commissione: input accolto favorevolmente dal Presidente Alessandro Mancini. Da registrare, dai banchi delle Opposizioni, forti preoccupazioni per la gestione della Sanità; con un OdG di Repubblica Futura. Toccata infine la questione “Skyline Aviation”. Tra le fila del Governo c'è chi definisce “strumentale” il titolo del Corsera. Posto l'accento infatti sulla trasparenza del comparto dell'aviazione civile; ricordando fra le altre cose come la società in questione avesse cessato l'attività un anno prima della guerra. Da qui il sospetto che si voglia “destabilizzare” l'Esecutivo.

