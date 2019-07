Dopo la Convenzione Alutitan, i lavori consiliari sono ripresi con l'esame delle ultime istanze d'arengo all'ordine del giorno.

Approvata la n.18 per completare i lavori di sistemazione della frana lungo la strada Greppa del Cerreto, così come l'aula ha dato il via libera alle n.14 che consente la partecipazione della società civile al gruppo di lavoro per l'attuazione degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030 Onu)

Il Consiglio sta affrontando le nomine e sostituzioni.