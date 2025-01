CGG: evaso il Comma delle Istanze d'Arengo; 8 richieste della cittadinanza approvate, 1respinta

Dopo i grandi temi della Sanità, delle riforme istituzionali; focus oggi sulla caleidoscopica realtà delle Istanze d'Arengo. Dibattiti tutt'altro che banali, come quando in mattinata si era affrontata la proposta di esporre le foto dei Capitani Reggenti nelle sedi istituzionali e nelle scuole. Alla fine è passata, nonostante l'orientamento sfavorevole del Segretario agli Interni; e sensibilità politicamente a geometria variabile.

Visioni univoche invece su altri principi, come la trasparenza: che ha ispirato l'Istanza per la pubblicazione sul sito del Consiglio dell'esito delle singole votazioni. All'attenzione dell'Aula anche la richiesta di un inasprimento delle pene per la guida in stato d'ebbrezza: argomento caldissimo in Italia. Sostanzialmente tutti d'accordo, però, nel ritenere già adeguato il regime sanzionatorio sammarinese sul punto. Focus piuttosto su possibili interventi di carattere socio-culturale; o sui rischi ritenuti percentualmente maggiori legati all'uso del cellulare al volante. L'Istanza è stata posta in votazione in avvio di seduta pomeridiana; bocciata unanimemente.

Si è passati quindi alla richiesta collocazione di erogatori d'acqua potabile nelle mense – come già avviene in uffici pubblici e scuole -; e ciò per ridurre l'utilizzo di bottigliette di plastica. Favorevole l'orientamento del Congresso di Stato, che ha ribadito l'impegno per un futuro sempre più “plastic-free”. Dai banchi del PDCS si è rimarcato come 46 milioni di bottiglie di plastica vengano utilizzate ogni anno in Europa, 8 milioni in Italia; 450 anni affinché si degradino. Ricordati anche i progetti nelle scuole del Titano per eliminare la plastica monouso; ed il progetto pilota, anni fa, nella mensa di Città. Favorevoli anche RETE, la indipendente di Maggioranza Giovanna Cecchetti, e il PSD; che ha ricordato come una simile Istanza fosse già stata proposta e non escludendo un possibile lieve aumento del prezzo del pasto nelle mense per coprire i mancati introiti. RF ha suggerito la possibilità di installare erogatori d'acqua potabile in tutte le sedi pubbliche. D'accordo sul punto DML. L'Istanza d'Arengo è stata approvata all'unanimità.

Si è poi passati alla richiesta installazione urgente di opere o dispositivi quali autovelox per rallentare i veicoli in Via Giovanni Guiduccio, ad Acquaviva; essendovi anche un asilo nido. Lamentata dagli istanti la pericolosità dell'attuale situazione. La Giunta di Castello ha dato parere favorevole. Così anche il Governo, con l'impegno a valutare gli strumenti più opportuni. Tutti d'accordo anche su questa proposta; in tanti hanno posto l'accento sulla pericolosità di certi tratti stradali. Il PSD si è soffermato ad esempio sulla Sottomontana. Da qui l'auspicio affinché il gruppo di sicurezza stradale intervenga su tutto il Territorio. Ricordate nell'occasione da Libera anche una serie di problematiche della Superstrada, a partire dagli attraversamenti pedonali. DML, esprimendo parere favorevole, ha osservato come a volte gli autovelox abbiano tuttavia come effetto non tanto la dissuasione quanto il fare cassa. Unanime infine l'ok dell'Aula.

Nella successiva Istanza d'Arengo si chiedeva invece un aumento progressivo delle alberature a Città, quantomeno preservando quelle esistenti, e in generale l'adozione di politiche di maggiore sensibilità del patrimonio naturalistico. Biasimati ad esempio gli abbattimenti in Via Paolo III e agli Orti Borghesi. Favorevole il parere dell'UGRAA riguardo nuove piantumazioni, anche con il coinvolgimento di privati. L'AASLP ha invece sottolineato di aver già avviato un progetto per il rinverdimento. Da registrare anche l'ok della Giunta di Castello. Da qui il parere favorevole dell'Esecutivo. D'accordo in linea generale il PDCS, che pure ha ricordato come nelle foto di fine '800 il Titano apparisse brullo; poi programmi di rimboschimento che avrebbero reso il Castello di Città fra i più verdi della Repubblica. Attenzione poi alla cura del sottobosco, per evitare il rischio di incendi. Da RF riflessioni sulla necessità di un equilibrio con le peculiarità urbanistiche e le caratteristiche morfologiche di Città. Non bisogna – è stato sottolineato - avere un atteggiamento di “religioso sussiego” nei confronti del verde. Da RETE l'auspicio si dia reale attuazione all'Istanza. Libera ha dichiarato di accogliere positivamente l'istanza, precisando come non sia necessaria una visione organica del verde pubblico, ed una gestione che valuti ogni impatto. Il verde va curato, seguito, gestito, si è puntualizzato dalle fila del PSD; se una pianta viene abbattuta è necessario ripiantarla nel medesimo luogo, per non perdere alberature che creano ombra. L'Istanza è stata approvata con 35 voti favorevoli, nessuno contrario ed un astenuto.

Si è passati dunque all'Istanza d'Arengo che chiede siano annualmente previsti nei bilanci dell'AASLP e dello Stato adeguati capitoli di spesa destinati alla salvaguardia del territorio, anche per prevenire il dissesto idrogeologico. Istanza accoglibile – ha precisato il Governo – essendo già state predisposte misure in tal senso. Favorevole RF; così Libera, che ha ricordato l'impegno pubblico sulla questione delle bonifiche calanchive. Da Motus l'invito a programmare in maniera costante un controllo del Territorio. Il PDCS ha sottolineato come quello delle bonifiche sia un settore dove primeggia l'amministrazione sammarinese. Via libera all'unanimità all'Istanza.

Ultima Istanza in esame la richiesta di intestare una strada o una piazza a Città o Borgo all'Ingegnere Pio Venturini. Ricordata dagli istanti la sua biografia, la firma di brevetti innovativi, i ruoli di prestigio, la presentazione – già nel '32 – di un progetto di automazione della rete telefonica a San Marino. La Segreteria Territorio, è stato precisato, ha svolto le opportune verifiche individuando possibili soluzioni. A Città – ad esempio - la scala di collegamento fra il Giardino dei Liburni e Via Eugippo. Orientamento favorevole, dunque, del Governo. Pio Venturini – è stato sottolineato dai banchi della DC - rappresenta una personalità fuori dalla norma, vittima però dell'oblio del tempo. Poi un recente volume edito dalla SUMS sulla sua vita. Un personaggio geniale, carismatico, una persona illuminata. Così è stato definito. Siamo di fronte ad un grande innovatore, è stato sottolineato dai banchi di Libera. L'Istanza d'Arengo è stata approvata all'unanimità. Si è poi passati – come da OdG – ad una serie di comma relativi alle nomine.

A partire da quelle di 4 membri del Collegio dei Sindaci Revisori dell'AASLP. Il PDCS ha chiesto di soprassedere alle nomine di propria spettanza a seguito di due dimissioni. Nel dibattito l'intervento di Nicola Renzi, RF, che ha sottolineato come alcune nomine non vengano fatte per anni e non succeda niente. Da qui un ringraziamento ha chi ha inserito questo punto in OdG. A suo avviso “diventerà sempre più difficile” trovare professionisti disponibili per questi ruoli, visti i “rischi ai quali sono sottoposti”. Incarichi definiti “più gravosi che prestigiosi”. Libera ha riconfermato dal canto suo un esponente già nominato, ricevendo l'ok dell'Aula. Repubblica Futura ha chiesto invece di soprassedere riguardo la nomina di propria spettanza.

Si è poi passati al Comma relativo alla nomina di un membro del Collegio Sindacale di Poste spa. Via libera alla persona indicata dal PSD. In altri casi si è deciso di soprassedere. Nel corso del dibattito DML ha parlato di Maggioranza disorganizzata, irrispettosa; dando l'impressione che a San Marino non vi siano figure professionali in grado di rivestire tali ruoli. Quindi la prevista nomina di due membri del Collegio dei Sindaci Revisori dell'Università; e di un membro del Collegio Sindacale della RTV. Indicato da Libera il nome di Fabrizio Lonfernini. Confermata poi dal PDCS la nomina di Gianluca Giordani alla Presidenza del Consorzio per la gestione del Fondo di solidarietà in favore degli operatori agricoli. Poi la nomina del Collegio dei Sindaci Revisori dell'AASS. In OdG anche la prevista sostituzione, dopo le dimissioni, del geologo Fabio Pedini da Presidente del CdA dell'Azienda per i Servizi. Vicenda che aveva innescato un aspro confronto politico.