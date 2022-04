CGG: fallite le nomine proposte dalla Maggioranza per il Trust Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione

Seduta notturna, quella di ieri, nel corso della quale si è esaurito il comma comunicazioni. Si è ripreso questa mattina con i punti successivi all'OdG: nomine, dimissioni, sostituzioni. Fra le altre cose non è stato possibile procedere ad un avvicendamento interno ad NPR. Dopo le dimissioni di Gian Nicola Berti da membro della “Commissione Antimafia”, infatti, è stato proposto il nome di Gerardo Giovagnoli, quale sostituto. Ma si era a inizio seduta, e non vi erano i numeri per la prevista maggioranza qualificata di 30 consiglieri. Nomina rinviata dunque alla prossima sessione. Fra i commi successivi la nomina del Trustee e del Guardiano per il Trust di Scopo denominato Veicolo Pubblico di Segregazione Fondi Pensione. I nomi proposti sono rispettivamente quelli di Filippo Francini e Monica Bernardi. Dalle Opposizioni la richiesta del voto per scheda. Fallita la nomina di Francini: 49 i votanti; 37 i voti favorevoli, 12 le schede bianche, non è stato dunque raggiunto il quorum di 39 voti. Manuel Ciavatta, PDCS, a questo punto ha ritenuto fosse inutile procedere con la votazione successiva, vista la posizione delle Forze di Minoranza; pronta la replica di Luca Boschi, Libera: “le assicuro che dei voti sono mancati anche dalla Maggioranza”. Si è quindi proceduto alla votazione del nome proposto per il Guardiano del Trust. 49 i votanti; 22 voti favorevoli, 19 schede bianche, 8 nulle. Nomina fallita.