CGG: focus dell'Aula su 10 Istanze d'Arengo

Dopo le scintille su IGR e Assestamento, toni più compassati in occasione del vaglio delle Istanze d'Arengo. Già passata all'unanimità, a dire il vero, quella sull'istituzione – il 29 ottobre - della Giornata Nazionale della Cura e del Sostegno. Oggi si è ripreso dall'Istanza che chiedeva fosse garantito sostegno economico agli ipovedenti per l'acquisto dei presidi a loro utili, come occhiali speciali e il “bastone bianco”. Il Segretario Gatti ha ricordato come siano già previste misure gratuite, in ambito ISS, per i soggetti destinatari di pensione sociale. Sottolineata al contempo l'importanza di attivare adeguati percorsi di inclusione per tutti coloro che vivono una simile condizione, anche intervenendo sul piano economico. Da qui il parere favorevole alla richiesta. Solo commenti positivi in Aula: “un atto di civiltà”, è stato detto. C'è chi piuttosto si è chiesto perché non si sia intervenuti prima. La richiesta è stata accolta all'unanimità.

Quella successiva chiedeva fosse riconosciuta la possibilità di trasportare il sangue raccolto in territorio sammarinese, attraverso le donazioni, oltre il confine; per fornirlo a chi ha bisogno e salvare vite. E ciò anche alla luce dei risultati raggiunti grazie alla generosità dei donatori sammarinesi; con una raccolta che pare superi il fabbisogno interno. Ma al momento mancherebbero adeguati protocolli. Il Segretario Gatti, intervenendo in vece della collega Mularoni, ha ricordato come sia in atto un progetto di ampliamento del centro trasfusionale e la tematica rientri fra i campi di collaborazione con l'Italia. Necessario dunque un accordo con le Regioni limitrofe. Il fare sistema porta buoni risultati. Dal Governo l'impegno a monitorare l'andamento di questo dossier, pur non potendo esprimere al momento parere favorevole. Dai banchi della DC si è osservato come questo sia uno dei temi sui quali è necessario il pieno recepimento dei regolamenti UE; ribadito comunque totale apprezzamento per lo spirito dell'iniziativa, sottolineando l'impegno della Segreteria Sanità affinché si porti a termine l'accreditamento. Istanza “nobile”, che dà la possibilità di parlare del buon uso del sangue, si è sottolineato dalle fila di RF; che ha annunciato sostegno, ritenendolo un possibile obiettivo per il nuovo Comitato Esecutivo ISS. Posto l'accento, da Libera, allo slancio solidale dei sammarinesi; ma è da definire il percorso necessario per l'accreditamento delle strutture. Troppo facile – è stato osservato - accogliere una Istanza senza poter garantire una risposta adeguata nei tempi previsti. Di diverso avviso RETE; se il punto è la necessità di dare risposte, cosa c'è di male all'approvazione di questa Istanza? Sollecitato quantomeno un odg.

Nel corso del dibattito emerso ancora il tema del “nuovo Ospedale”. Sulle Istanze d'Arengo è necessario piuttosto che l'Aula si esprima politicamente – è stato osservato dalle fila di DML - e il termine dei 6 mesi non è perentorio, ma “ordinatorio”. Espresso parere favorevole. I lavori sono stati poi momentaneamente sospesi per tentare una sintesi su un odg.