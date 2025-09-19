CGG: focus odierno sulle Istanze d'Arengo; una dozzina quelle all'attenzione dell'Aula

Esaurita, fra infinite polemiche, la maratona sul Comma innescato dalla vicenda choc degli abusi su minori, sul finire della seduta pomeridiana di ieri si era giunti anche all'epilogo del Comma Comunicazioni: precedentemente sospeso. Scontro al calor bianco fra esponenti di Motus e la ex collega Michela Pelliccioni. Dopo che la consigliera, ora indipendente, aveva parlato di coerenza, nel rivendicare la fuoriuscita dal partito; denunciando altresì quella che ha definito una campagna di delegittimazione personale. Durissime le repliche dalle fila di DML; Gaetano Troina ha dichiarato come sia “imbarazzante” parlare di coerenza dopo anni di decisioni condivise. In serata si era poi proceduto – come da odg – ad una serie di nomine ed adempimenti formali; prima di iniziare il Comma sui decreti.

Approvato quello sull'attribuzione, all'Autorità ICT, di competenze anche in materia di gestione dei diritti d'autore. Serrato, in seguito, il confronto sull'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-educative pubbliche e private. Opposizioni all'attacco anche sul tema del nuovo ospedale. Comma poi sospeso; per passare nella seduta mattutina odierna – in ossequio all'ordine del giorno – alle Istanze d'Arengo.

Si è partiti da quelle in ambito sanitario, cui ha dato lettura il Segretario Mularoni. Nella prima si chiedeva l'introduzione del servizio di supporto psicologico negli ambulatori di medicina di base; e ciò sulla base del periodo storico “estremamente difficile” da cui si è usciti, e in considerazione delle possibili difficoltà economiche – specie per i giovani – connesse ad un approccio privatistico. Il Segretario alla Sanità ha dato indicazione negativa, rimarcando come già ora il sistema garantisca un supporto psicologico e psicoterapeutico gratuito con i necessari strumenti operativi; esistono più servizi dove sono presenti queste figure, è stato osservato. Possibili dunque interventi tempestivi, con una precoce presa in carico dei pazienti.

Di altro avviso RF, che ha sottolineato come in questo caso si richieda un punto d'accesso diverso; insistendo sulla necessità di intercettare il disagio nella maniera quanto più tempestiva e prossima al paziente. Ricordate “le tristi vicende che negli ultimi mesi hanno caratterizzato la cronaca”. Il disagio è in aumento, è stato detto; il contesto si va sempre più aggravando. Dispiacere per la posizione del Governo è stata espressa anche da DML; ricordando l'impatto, specie sui più giovani, del periodo pandemico. Si è anche rimarcato come nell'Istanza si ponga anche una questione di giustizia sociale, pensando a chi non può accedere a servizi a pagamento. Contrario all'approvazione il PSD; l'approccio al disagio non può tradursi in un aumento degli operatori – è stato spiegato -, ma deve essere multidisciplinare.

I servizi devono fare rete. Già aumentate le risorse per psicologi e psicoterapeuti, si è osservato dai banchi del PDCS, fondamentale la dimensione educativa, l'accompagnamento delle persone. Da contrastare la solitudine. Il servizio è già pubblico. Nei centri sanitari una figura di filtro viene già svolta dai medici di base, è stato aggiunto dalle fila di Libera. Definita “eccessiva” la richiesta; pur apprezzandone lo spirito. Così anche AR; il disagio è sempre più forte, ma la rete esiste e sta lavorando bene. Forse dobbiamo informare maggiormente la cittadinanza che gli ausili ci sono e sono gratuiti. Occorrerebbero dei dati, è stato sottolineato da RETE; paventata la presenza a San Marino di uno stigma su questa problematica, difficilissimo intercettare il disagio. Non si può nascondere che vi sono persone, sammarinesi o meno, che si sono tolte la vita qua. Annunciato il voto a favore.

L'Istanza è stata respinta con 26 voti contrari e 10 favorevoli. In quella successiva si chiedeva di inserire la Sindrome dell'intestino irritabile nelle liste della malattie invalidanti permanenti. Il Segretario ha sottolineato come si tratti appunto di una sindrome, e non di una malattia. Si tratta di una patologia funzionale, e non organica. In Italia la IBS non è riconosciuta nella lista delle patologie invalidanti. Parere non favorevole. Nessun intervento; l'Istanza è stata respinta all'unanimità.

Particolare quella successiva, proposta dall'associazione locale dei Testimoni di Geova, per adottare un sistema che permetta l'inserimento del “testamento biologico” (DAT) in formato elettronico all'interno del fascicolo sanitario. Il punto è quindi la garanzia del diritto all'autodeterminazione in ambito sanitario; riguardo a possibili futuri trattamenti sanitari in caso di sopravvenuta capacità di intendere e di volere. Richiamati dagli istanti principi e raccomandazioni espressi a livello internazionale, e quanto già previsto da altri ordinamenti. A livello tecnico-informatico – ha spiegato il Segretario Mularoni - sarebbe possibile l'inserimento; ma attualmente a San Marino le DAT non sono normate da alcuna legge; per cui sarebbe preliminarmente necessario intervenire in tal senso. Da qui l'invito a non accogliere l'Istanza; che è stata poi respinta.

Nell'Istanza successiva si chiedeva la revoca dell'adesione di San Marino all'OMS; in quanto – secondo gli istanti – i fondi dipendono in gran parte dall'industria farmaceutica, non garantendo l'indipendenza dell'organismo. Posto l'accento anche sul riferito ruolo di Bill Gates; oltre a perplessità sulla gestione della pandemia da Covid e le relative scelte in ambito vaccinale. Non è possibile parlare di multilateralismo – ha osservato il Segretario Beccari – se noi per primi mettiamo in discussione queste organizzazioni. Ricordata inoltre l'attenzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nei confronti dei Piccoli Stati. Ritenuti “opinabili” anche i presupposti stessi dell'Istanza. Indicazione di non accoglimento.







