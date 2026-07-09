CGG: focus su Segretario Sanità, Commissione 'piano parallelo' e variazione di bilancio

Nomina e giuramento del Segretario per la Sanità apriranno la sessione di luglio, dopo il comma comunicazioni, giovedì 16, per poi affrontare un dossier caldo, relativo alla nomina della Commissione Consiliare d'inchiesta sulla tentata acquisizione di Banca di San Marino e il cosiddetto 'piano parallelo'. Sette giorni di lavori per l'Aula, diversi i progetti di legge in seconda lettura, con le misure a sostegno della famiglia e della natalità della Segreteria con delega alla Famiglia; sul fine vita dell'Associazione Emma Rossi; sul controllo preventivo di legittimità della Segreteria Giustizia. Un testo divisivo, poi, quello della maggioranza per la “Modifiche al Regolamento del Consiglio Grande e Generale”, sempre in seconda lettura, mentre è prevista la prosecuzione del riferimento della Commissione Speciale per le Riforme Istituzionali. Il Congresso riferirà sulle iniziative a tutela degli interessi dello Stato e le azioni per il recupero patrimoniale e sarà presentata la relazione della Commissione Tecnico/Amministrativa sulla vicenda di abusi sessuali su minori.

E' la sessione della variazione di Bilancio, che impegnerà l'Aula da lunedì 20 luglio. Diversi i progetti di legge in prima lettura, tra i quali, quello per la prevenzione e contrasto della violenza sui luoghi di lavoro della Segreteria per il Lavoro. Ben 18 le istanze d'arengo e 5 ordini del giorno che aprono svariati dossier: da quello di Domani Motus Liberi sull'emergenza casa; alla riorganizzazione del lavoro nel comparto turistico presentato dall'indipendente Michela Pelliccioni; fino a quello di maggioranza sull'uso dei social e del digitale da parte dei minori.







