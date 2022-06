CGG: focus sulla Giustizia, alla ripresa dei lavori. Dibattito che si preannuncia aspro

Ripresi nel pomeriggio i lavori della sessione consiliare di giugno, con il dibattito sulla relazione del Dirigente del Tribunale sullo stato della giustizia. Nel documento – dato per letto, ad inizio seduta – è analizzato l'andamento della giurisdizione nel periodo fra il novembre 2020 e il dicembre 2021; da Giovanni Canzio un giudizio “largamente positivo”. Ad avvio di seduta l'intervento del Presidente della Commissione Giustizia Matteo Rossi, che ha illustrato la relazione dell'organismo in merito al documento sullo stato della giustizia. Valutazioni e considerazioni approvate a maggioranza, è stato specificato. Espressa soddisfazione per il quadro generale dell'andamento della giurisdizione; anche per le ripristinate condizioni di condivisione e consapevole partecipazione dei soggetti del sistema giudiziario, e la ricostruzione della rete di relazioni, anche personali.

Apprezzati l'implementazione dell'organico dei magistrati ed i provvedimenti organizzativi. Registrato favorevolmente, inoltre, il giudizio positivo del Dirigente del Tribunale riguardo al recente processo di riforma del settore Giustizia. Quanto all'attività giudiziaria è visto con favore il miglioramento della produttività in ambito civile ed amministrativo. Apprezzate anche le performance registrate nel settore penale, e nello specifico per la fase istruttoria. Rammarico tuttavia per l'”elevato numero di procedimenti” archiviati per prescrizione. Sollecitata dunque l'adozione di tutti gli strumenti, anche legislativi, per evitare il ripetersi in futuro di situazioni analoghe.

Condiviso inoltre l'appello di Canzio, ai magistrati, a prestare la massima attenzione al principio della ragionevole durata dei processi; affinché si eviti il riformarsi di arretrati ingiustificati e progressivi. La Commissione ha rimarcato infatti come tutto ciò si ripercuota anche sul tessuto economico del Paese; comportando un deficit di attrattività. Condiviso poi l'auspicio del Dirigente del Tribunale affinché – nella prospettiva di una più ampia riforma del processo penale – la Procura Fiscale venga ridefinita in un vero e proprio organo dell'Accusa. Sollecitati inoltre, all'Aula, interventi per risolvere il problema della carenza di personale amministrativo in Tribunale, ed il deficit di informatizzazione. Al Congresso si è inoltre chiesto di approfondire la questione della sede del Tribunale; nella relazione di Canzio si auspica infatti un vero e proprio Palazzo di Giustizia, con caratteristiche e spazi adeguati. Ha poi preso la parola il Segretario di Stato Massimo Andrea Ugolini. Credo sia importante – ha rimarcato - ricostruire il percorso della giustizia in questi 2 anni. Penso che il tema principale di cui dobbiamo essere orgogliosi siano le riforme. Ugolini ha allora ricordato come tali interventi normativi siano passati al vaglio degli organismi internazionali, sottolineando il giudizio favorevole del GRECO. Ringraziati i gruppi di lavoro che hanno reso possibile questo processo di riforma, le forze politiche di Maggioranza e anche il consigliere Rossano Fabbri. Ma il pensiero del Segretario di Stato è andato soprattutto a Giovanni Canzio, definito un “fuoriclasse assoluto” in tema di Giustizia; domani – ha annunciato - scriverò al Magistero di Sant'Agata affinché gli sia riconosciuta l'onorificenza. Gli unici assenti, in questo percorso, sono state le forze di opposizione – ha continuato Ugolini -; mi dispiace, perché a beneficiare di questi risultati è il Paese. Quanto alla relazione di Canzio ha sottolineato come il risultato più importante sia l'opera di ricucitura dei rapporti, nell'interesse della Giustizia.

Francesca Civerchia, PDCS, ha ricordato gli esiti favorevoli del rapporto del GRECO, parlando di un “silenzio assordante” da parte delle Opposizioni e della stampa. La riforma varata in questi mesi – ha osservato - sancisce la separazione netta e chiara dei Poteri dello Stato. Parole dure nei confronti delle Opposizioni: non fate politica a favore dei cittadini, ma per un interesse personale, come se fosse un gioco delle parti. Vladimiro Selva, Libera, ha approfondito la questione del report del GRECO. Abbiamo avuto questo riconoscimento riguardo ad alcuni obiettivi raggiunti – ha detto -, e questo è positivo. Ma questa maggioranza non può pensare di “lavarsi la coscienza” dopo quanto avvenuto nei primi mesi di legislatura. Cosa ha fatto la politica 2 anni fa? E' stata fuori dal Tribunale? Ripercorsi alcuni dei passaggi più contestati, dalle forze di Minoranza. Selva ha parlato di “epurazione” fatta dalla politica in Tribunale, di “azioni brutali”. Un fatto positivo – ha precisato - che non ci sia più la politica nel governo della Giustizia; ma le modalità e le tempistiche con le quali si è arrivati a ciò non le condividiamo. Sulla Giustizia restano comunque “parecchi problemi”; ricordato allora l'esito della vicenda processuale “Conto Mazzini”. Non è vero che in tribunale è “scoppiata la pace”. Abbiamo cercato di portare dei contributi, anche in merito alla trasparenza del Consiglio Giudiziario Plenario.