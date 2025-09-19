CONSIGLIO GRANDE E GENERALE CGG: focus sulle Istanze d'Arengo; confronto appassionato sul tema della maternità surrogata I lavori sono stati poi sospesi prima della votazione. Si riprenderà lunedì

Esaurita, fra infinite polemiche, la maratona sul Comma innescato dalla vicenda choc degli abusi su minori, sul finire della seduta pomeridiana di ieri si era giunti anche all'epilogo del Comma Comunicazioni: precedentemente sospeso. Scontro al calor bianco fra esponenti di Motus e la ex collega Michela Pelliccioni. Dopo che la consigliera, ora indipendente, aveva parlato di coerenza, nel rivendicare la fuoriuscita dal partito; denunciando altresì quella che ha definito una campagna di delegittimazione personale. Durissime le repliche dalle fila di DML; Gaetano Troina ha dichiarato come sia “imbarazzante” parlare di coerenza dopo anni di decisioni condivise. In serata si era poi proceduto – come da odg – ad una serie di nomine ed adempimenti formali; prima di iniziare il Comma sui decreti.

Approvato quello sull'attribuzione, all'Autorità ICT, di competenze anche in materia di gestione dei diritti d'autore. Serrato, in seguito, il confronto sull'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-educative pubbliche e private. Opposizioni all'attacco anche sul tema del nuovo ospedale. Comma poi sospeso; per passare nella seduta mattutina odierna – in ossequio all'ordine del giorno – alle Istanze d'Arengo.

Si è partiti da quelle in ambito sanitario, cui ha dato lettura il Segretario Mularoni. Nella prima si chiedeva l'introduzione del servizio di supporto psicologico negli ambulatori di medicina di base; e ciò sulla base del periodo storico “estremamente difficile” da cui si è usciti, e in considerazione delle possibili difficoltà economiche – specie per i giovani – connesse ad un approccio privatistico. Il Segretario alla Sanità ha dato indicazione negativa, rimarcando come già ora il sistema garantisca un supporto psicologico e psicoterapeutico gratuito con i necessari strumenti operativi; esistono più servizi dove sono presenti queste figure, è stato osservato. Possibili dunque interventi tempestivi, con una precoce presa in carico dei pazienti.

Di altro avviso RF, che ha sottolineato come in questo caso si richieda un punto d'accesso diverso; insistendo sulla necessità di intercettare il disagio nella maniera quanto più tempestiva e prossima al paziente. Ricordate “le tristi vicende che negli ultimi mesi hanno caratterizzato la cronaca”. Il disagio è in aumento, è stato detto; il contesto si va sempre più aggravando. Dispiacere per la posizione del Governo è stata espressa anche da DML; ricordando l'impatto, specie sui più giovani, del periodo pandemico. Si è anche rimarcato come nell'Istanza si ponga anche una questione di giustizia sociale, pensando a chi non può accedere a servizi a pagamento. Contrario all'approvazione il PSD; l'approccio al disagio non può tradursi in un aumento degli operatori – è stato spiegato -, ma deve essere multidisciplinare.

I servizi devono fare rete. Già aumentate le risorse per psicologi e psicoterapeuti, si è osservato dai banchi del PDCS, fondamentale la dimensione educativa, l'accompagnamento delle persone. Da contrastare la solitudine. Il servizio è già pubblico. Nei centri sanitari una figura di filtro viene già svolta dai medici di base, è stato aggiunto dalle fila di Libera. Definita “eccessiva” la richiesta; pur apprezzandone lo spirito. Così anche AR; il disagio è sempre più forte, ma la rete esiste e sta lavorando bene. Forse dobbiamo informare maggiormente la cittadinanza che gli ausili ci sono e sono gratuiti. Occorrerebbero dei dati, è stato sottolineato da RETE; paventata la presenza a San Marino di uno stigma su questa problematica, difficilissimo intercettare il disagio. Non si può nascondere che vi sono persone, sammarinesi o meno, che si sono tolte la vita qua. Annunciato il voto a favore.

L'Istanza è stata respinta con 26 voti contrari e 10 favorevoli. In quella successiva si chiedeva di inserire la Sindrome dell'intestino irritabile nelle liste della malattie invalidanti permanenti. Il Segretario ha sottolineato come si tratti appunto di una sindrome, e non di una malattia. Si tratta di una patologia funzionale, e non organica. In Italia la IBS non è riconosciuta nella lista delle patologie invalidanti. Parere non favorevole. Nessun intervento; l'Istanza è stata respinta all'unanimità.

Particolare quella successiva, proposta dall'associazione locale dei Testimoni di Geova, per adottare un sistema che permetta l'inserimento del “testamento biologico” (DAT) in formato elettronico all'interno del fascicolo sanitario. Il punto è quindi la garanzia del diritto all'autodeterminazione in ambito sanitario; riguardo a possibili futuri trattamenti sanitari in caso di sopravvenuta capacità di intendere e di volere. Richiamati dagli istanti principi e raccomandazioni espressi a livello internazionale, e quanto già previsto da altri ordinamenti. A livello tecnico-informatico – ha spiegato il Segretario Mularoni - sarebbe possibile l'inserimento; ma attualmente a San Marino le DAT non sono normate da alcuna legge; per cui sarebbe preliminarmente necessario intervenire in tal senso. Da qui l'invito a non accogliere l'Istanza; che è stata poi respinta.

Nell'Istanza successiva si chiedeva la revoca dell'adesione di San Marino all'OMS; in quanto – secondo gli istanti – i fondi dipendono in gran parte dall'industria farmaceutica, non garantendo l'indipendenza dell'organismo. Posto l'accento anche sul riferito ruolo di Bill Gates; oltre a perplessità sulla gestione della pandemia da Covid e le relative scelte in ambito vaccinale. Non è possibile parlare di multilateralismo – ha osservato il Segretario Beccari – se noi per primi mettiamo in discussione queste organizzazioni. Ricordata inoltre l'attenzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nei confronti dei Piccoli Stati. Ritenuti “opinabili” anche i presupposti stessi dell'Istanza. Indicazione di non accoglimento. Radicalmente contrario il PSD; a margine piuttosto riflessioni sull'utilizzo sempre più intenso di farmaci a livello sociale. In più interventi si è sottolineata l'importanza di essere all'interno dell'OMS. Mirko Dolcini, Motus, ha apprezzato la posizione di “equilibrio” del Segretario agli Esteri; seppure abbia poi sostenuto come “in base alle informazioni raccolte” i vaccini ai bambini in salute e alle donne incinte non andassero consigliati. Da vigilare, a suo avviso, anche il potere economico delle industria farmaceutiche. Annunciato voto di astensione. L'Istanza è stata poi respinta con 27 voti contrari ed un astenuto.

Il Segretario Ciacci ha dato quindi lettura all'Istanza che propone di intitolare al neurologo Ludwig Guttman - fondatore dei Giochi paralimpici – il piazzale antistante il polo sportivo di via Pierre De Coubertin a Serravalle. Parere favorevole. Posto l'accento sull'afflato inclusivo della proposta. Secondo il PSD si potrebbe iniziare a valutare anche una autonomia decisionale delle Giunte di Castello su richieste di questo tipo. Istanza approvata all'unanimità.

A seguire la richiesta di rendere maggiormente visibili le ordinanze che prevedono il temporaneo divieto di accesso a strade e luoghi pubblici. Parere favorevole. Il Segretario ha anche ricordato le nuove innovative modalità promosse dalla Segreteria per avere accesso a queste informazioni; ad esempio in occasione del Rally Legend. Approvazione unanime all'Istanza. In quella seguente la richiesta di installare bande sonore volte a rallentare il traffico all'ingresso del parcheggio dell'Ospedale. Anche in questo caso parere favorevole, anche della Giunta di Castello; pur sottolineando come comunque il parcheggio sia a norma. Istanza approvata all'unanimità.

Si è passati a quella che chiedeva l'istituzione di uno strumento finanziario statale per l'investimento nella realizzazione in infrastrutture pubbliche di impianti di generazione di energia da fonti rinnovabili. E ciò grazie a sovvenzioni dei cittadini con lo schema dei “green bond”, senza ricorrere a debito estero. In cambio sconti sulla bolletta. Si darebbe inoltre lavoro alle ditte sammarinesi del settore. Da qualche anno l'AASS ha iniziato uno studio sugli edifici pubblici dove è possibile installare gli impianti, ha obiettato il Segretario Gatti. Necessari in vari casi, tuttavia, interventi strutturali. In programmazione comunque una serie di interventi. Ha chiesto dunque di respingere l'Istanza, prospettando però la messa in cantiere di uno studio di uno strumento a compartecipazione pubblico-privata per fare investimenti; eventualmente anche in altri ambiti. Questo Paese non ha una politica energetica, è stato detto dalle fila di RF. L'Istanza è stata respinta a maggioranza.

Il Segretario Lonfernini ha dato lettura alla richiesta successiva: per semplificare le procedure necessarie alla realizzazione di eventi culturali promossi da privati. Biasimate dagli istanti farraginosità burocratiche e risposte non univoche; ad esempio a proposito di maestranze ed artisti. Nella risposta si è sottolineato come in questi casi vi sia un notevole carico di responsabilità, che non possono essere alleggerite o delegate. Necessari anche passaggi formali per i beneficiari di risorse pubbliche. Riconosciuta al contempo la fondatezza delle criticità evidenziate; da qui l'ok alla richiesta di un vademecum operativo online che elenchi in maniera esaustiva tutte le informazioni utili alla corretta organizzazione di un evento, con relative formalità e tempistiche. Sarà dunque costituito un gruppo di lavoro in questo senso. L'Istanza è stata approvata all'unanimità.

Nell'Istanza seguente si chiedeva una revisione normativa per rendere più agevole il riscatto degli anni universitari a fini pensionistici. Segnalati “costi proibitivi” che avrebbero scoraggiato tante persone. Chieste tariffe agevolate e rateizzazioni. Tema complesso, tecnico, ha risposto il Governo, facendo una panoramica del quadro normativo attuale. Il riscatto agevolato – è stato spiegato - non porterebbe alcun beneficio all'accesso anticipato alla pensione; vi sarebbe solo un lieve aumento di quanto percepito. Il metodo retributivo comporterebbe minori entrate per lo Stato. Ritenuta non accoglibile l'Istanza; respinta a stretto giro a maggioranza.

Su un tema che interroga le coscienze quella successiva: per l'introduzione anche nell'ordinamento penale sammarinese del misfatto di surrogazione di maternità; punibile anche se commesso fuori territorio. I bambini non possono essere ridotti a prodotti commerciali, hanno sottolineato gli istanti; che hanno parlato di “industria disumana”. Si è anche ricordato come in Consiglio fossero stati approvati in precedenza 2 odg per vietare questa pratica, ma rimasti lettera morta. Si chiede in questo caso uno step ulteriore: considerarlo reato universale. Tema di assoluto rilievo, sottolinea il Governo. In questa pratica – è stato osservato - la mercificazione sia del bambini che della donna sono evidenti. Il cosiddetto “utero in affitto” o “gestazione per altri” - è stato detto - è considerato lesivo dei diritti anche del minore: considerato oggetto di scambio. Oltre ai rischi di sfruttamento di donne in difficoltà economica. Richiamate anche una serie di convenzioni internazionali, la Dichiarazione di Casablanca, e report dell'ONU. L'Istanza è decisamente accoglibile, è stato sottolineato dal Segretario Lonfernini. Diversi gli interventi su questa linea: dalle fila di PDCS, AR, RF, Motus; dell'Indipendente di Opposizione Michela Pelliccioni. Contraria invece Giulia Muratori, Libera. Non tutta la surrogazione è sfruttamento, ha detto; non quella solidale. Richiamato anche il “superiore interesse del minore”. Introdurre il reato universale sposterebbe il fenomeno all'estero. Invocata piuttosto una proposta normativa “equilibrata”. E poi una domanda: la dignità della donna si tutela eliminando ogni possibilità di scelta? Concorde l'indipendente di Maggioranza Giovanna Cecchetti. La scienza è andata avanti nei secoli; la pratica va normata nella maniera giusta. Ilaria Bacciocchi, PSD, ritiene l'Istanza contraria ai principi fondanti di San Marino e alla dignità delle persone. La logica del reato universale – ha detto - non ha un fondamento giuridico solido. Di tutt'altro avviso Miriam Farinelli, RF, che ha definito la maternità surrogata “l'estremizzazione del desiderio di avere un figlio”; posto l'accento piuttosto sulla necessità di rendere più agevole il meccanismo dell'adozione.

La seduta è stata infine sospesa. Si riprenderà lunedì quando dovrà essere trattata anche l'ultima delle 12 Istanze d'Arengo all'attenzione dell'Aula in questa Sessione: quella dove si chiede la sospensione dell'iter del pdl volto ad eliminare l'obbligo, per il naturalizzato, di rinunciare alla cittadinanza d'origine.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: