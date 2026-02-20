CGG: focus sulle Istanze d'Arengo. Opinioni diverse in Maggioranza sullo stop a forniture israeliane

Oggi l'ultimo giorno della Sessione consiliare. Lavori ripresi in mattinata – come da ordine del giorno – dal Comma delle Istanze d'Arengo. La prima ad essere analizzata richiede una modifica normativa che consenta il maturamento del trattamento pensionistico per i lavoratori e lavoratrici – spesso chiamate “badanti” - che offrono assistenza continua a persone anziane o con disabilità.

Sullo sfondo il problema del progressivo invecchiamento della popolazione. A dare lettura del riferimento del Segretario alla Sanità il collega alla Giustizia Canti. L'ordinamento attuale – è stato spiegato – consente già a tali lavoratori di accedere ad una forma di tutela previdenziale, seppure con alcune limitazioni. Consentita infatti l'iscrizione all'assicurazione facoltativa anche per coloro che non raggiungono i 20 anni di contribuzione. Giudicata dunque accoglibile l'Istanza. Dai banchi di RF si è osservato come il servizio sia necessario, anche perché strutture come il Casale la Fiorina non sono sufficienti.

Molte famiglie già oggi sostengono uno sforzo significativo, non si può porre tutto il peso degli oneri aggiuntivi – è stato sottolineato - a carico dei privati. Da valutare anche interventi in ambito Smac per le lavoratrici provenienti da altri Paesi. L'invito dunque è fare un ragionamento a 360 gradi. Interventi anche da Motus; con l'invito a fare in modo che effettivamente la terza età sia una risorsa. Il ruolo delle cosiddette “badanti” è ormai indispensabile. Da qui la necessità del riconoscimento del trattamento pensionistico; con relativi controlli e obbligo di formazione, come indicato peraltro nell'Istanza.

Tema importantissimo, ha riconosciuto l'indipendente Michela Pelliccioni. Rimasta lettera morta, ha osservato, la disciplina del “caregiver”; non ancora emanato, infatti, l'apposito decreto delegato. Focus poi sulla cosiddetta “grey economy”, ritenuta una necessità visto l'andamento demografico del Paese.

Contributi anche dalle fila di Libera; il problema – è stato osservato - è che queste persone spesso non maturano il minimo contributivo di 20 anni. In un'ottica di riforma del Fondiss si potrebbe pensare allora a versamenti da parte di queste persone non nel primo, ma nel secondo pilastro. Le “badanti” sono una realtà in crescita; sono attualmente circa 400 a San Marino. Non è solo un discorso economico – è stato osservato dai banchi del PSD -, ma anche di garanzia del lavoro che queste persone svolgono, evitando distorsioni. Posto l'accento sul ruolo anche sociale di questi lavoratori; in passato penalizzati, fino al 2015. Si può fare di più.

Infine il voto, e l'accoglimento all'unanimità dell'Istanza. A seguire una richiesta avente alla base le drammatiche evoluzioni della crisi mediorientale; si chiede infatti la disdetta delle forniture pubbliche di beni e servizi israeliani. Nel testo si parla ad esempio dell'acquisto, da parte del Servizio Farmaceutico, di farmaci generici di una multinazionale dello Stato Ebraico. Ricordato anche il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte del Titano. A dare lettura del riferimento del Segretario Beccari il collega al Lavoro Bevitori. Dai riscontri emersi non risultano rapporti diretti con società ubicate in Israele.

Eventuali collegamenti possono in altri casi essere riconducibili a management di cittadinanza israeliana. Posto l'accento sulla complessità degli assetti societari. Le uniche misure restrittive verso un Paese fino ad ora adottate – si è poi ricordato – derivano normalmente dalle risoluzioni ONU e dalle sanzioni UE relative al conflitto russo-ucraino. L'accoglimento dell'Istanza potrebbe incidere negativamente sull'approvvigionamento farmaceutico. Posto l'accento sulla necessità di non eccedere gli obblighi del Paese a livello internazionale. Parere non favorevole.

Primo ad intervenire Giuseppe Maria Morganti, Libera. Il conflitto a Gaza teoricamente dovrebbe essere concluso, ma dal cessate il fuoco vi sono stati 600 morti. Citate drammatiche testimonianze della situazione dei civili nella Striscia. Da qui la domanda: “vogliamo fare qualcosa?”. Il limite al potere sulla scena internazionale non esiste più. Citato il caso di Francesca Albanese; l'ONU ha rigettato le richieste di un suo allontanamento da parte di Germania, Francia e Italia di un allontanamento.

Dobbiamo capire se stare dalla parte dei cattivi o dalla parte dei buoni. Crediamo che un segnale forte al Governo israeliano debba essere dato; anche se non sarà dirimente. Annunciato il voto a sostegno dell'Istanza da parte di Libera. Di altro avviso Manuel Ciavatta, PDCS. Ci sono colpe da entrambe le parti. L'interruzione dei rapporti anche sul piano commerciale è problematica e inattuabile. La richiesta non è accoglibile, ma non sono accettabili le modalità dell'intervento di Israele a Gaza. Spero che non diventi una questione politica.

D'accordo con l'intervento di Morganti, Matteo Zeppa, RETE. “Siamo in una situazione di genocidio evidente”; il Board of Peace fa rabbrividire. Nel momento in cui si può interrompere anche con passi minimi il sostentamento di una economia di guerra, occorre intervenire. “Siamo in mano a dei folli”. Nell'Istanza si parla anche di forniture future; occorre uscire dalla dinamica destra-sinistra. In ogni occasione dobbiamo dare un segno di quanto Israele sta facendo a Gaza, ha detto Tomaso Rossini, PSD. L'”embargo” – a suo avviso - “sarebbe anche una buona cosa” per dare a Israele un segnale forte. San Marino e tutta l'Europa dovrebbero andare in questa direzione. Le persone di destra si scagliano contro Francesca Albanese. A Gaza “non è una guerra ma un genocidio scientifico”. Quanto all'Istanza non credo che il Paese vi possa dare seguito, per i motivi indicati dal Segretario. Annunciata la personale astensione. Dalibor Riccardi, Libera, ha ricordato come il Consiglio si fosse già espresso contro la Russia imponendo sanzioni, e citando la neutralità attiva. Un segnale, seppure simbolico, “credo debba essere dato”. Istanza che dovrebbe essere accolta anche solo per coerenza. Qui non si parla di sanzioni, ma di sospensione di forniture. La politica internazionale non può andare a corrente alterna, ha dichiarato Fabio Righi, Motus. Non a caso nei secoli San Marino ha dichiarato la propria neutralità. Necessario, a suo avviso, superare un approccio emotivo. Parliamo di un “mezzo embargo economico”. Dobbiamo schierarci dalla parte del dialogo. Da qui un invito alla cautela; e l'annuncio di un voto negativo. Quindi la votazione. 23 i contrari, 7 i favorevoli, 2 gli astenuti.

Si è poi passati all'Istanza che richiede l'avvio di un processo di riforma complessivo del sistema scolastico che tenga conto dei mutamenti sociali in atto e delle nuove esigenze formative. Il Segretario Lonfernini ha dal canto suo come il Paese sia da tempo impegnato in un percorso strutturato di revisione, le cui linee guida sono state presentate lo scorso ottobre. Si va dal potenziamento dell'inclusione ad estese riorganizzazioni operative. Le richieste – ha osservato - risultano dunque già pienamente recepite. Nel dibattito fra le varie forze confronto su temi quali la settimana corta, la qualità dell'apprendimento, il ruolo delle famiglie. Una pluralità di spunti, insomma. L'Istanza è stata infine accolta all'unanimità.

Si è passati a questo punto all'Istanza che sollecita l'applicazione del principio di ripartizione solidaristica dei costi derivanti dall'astensione obbligatoria, con riferimento al congedo di maternità. In sostanza si chiede che al datore di lavoro interessato vengano rimborsati anche i costi indiretti riferiti ai 150 giorni di astensione obbligatoria; sostenendo come si tratti di un passo avanti nella tutela della maternità e nella promozione di una equità tra imprese e lavoratori. Richiesta proveniente, è stato scritto, da “imprenditori sammarinesi”, con la condivisione dei sindacati “nell'ambito della contrattazione collettiva”. Il Segretario di Stato Canti ha dal canto suo ricordato la Legge recante interventi a sostegno della famiglia; ha allora rimarcato come si stia elaborando il testo di un decreto delegato e che in tale sede si approfondirà l'intervento normativo sollecitato dall'ordinanza. Da qui l'accoglibilità dell'Istanza. Nessun intervento dei consiglieri; voto favorevole, infine.

Nell'Istanza successiva si chiedeva l'adozione di una normativa specifica per la tutela delle persone con disabilità vittime di discriminazione. E ciò con una procedura giurisdizionale che consenta risposte rapide; la previsione di un risarcimento del danno, anche non patrimoniale; la legittimazione ad agire anche per le associazioni rappresentative delle persone con disabilità. Richiamati i principi di pari opportunità e la ratifica da parte del Titano della convenzione ONU in materia. Il Segretario alla Giustizia ha posto l'accento sugli obblighi e le raccomandazioni a livello europeo ed internazionale per il Titano. L'approccio in Repubblica è stato fino ad ora settoriale, ha spiegato. Ha ricordato allora come sia allo studio una Legge quadro in materia di discriminazione nell'ambito dell'adeguamento agli standard UE. Ritenuta allora accoglibile l'Istanza. Anche in questo caso dibattito assente. Via libera all'unanimità.

Di altro ambito l'Istanza successiva: affinché sia creato un servizio d'ordine per le manifestazioni pubbliche. Ricordate per inciso dagli istanti le problematiche registrate nel corso del Rally Legend. L'indicazione del Governo è per il non accoglimento; essendo già stato avviato all'iter consiliare il PdL sul cosiddetto “daspo” sammarinese. Ma gli istanti chiedono un'altra cosa, ha osservato RF; ovvero che vengano disposti a carico degli organizzatori dei servizi d'ordine, stewart e quant'altro. Favorevole, insomma – Repubblica Futura -, all'accoglimento; con un invito a tenere conto del disagio dei cittadini. L'Istanza è stata infine respinta; 10 i favorevoli, 20 i contrari. L'Istanza successiva sollecitava la realizzazione di indagini statistiche nazionali sulla disabilità. Senza numeri non c'è conoscenza – è stato scritto -; e dunque neppure equità e programmazione. Dal Governo l'invito all'Aula ad accogliere l'Istanza. Da RF l'invito a ragionare sulla predisposizione di un testo sulla disabilità che consenta di ovviare alle attuali carenze dell'ordinamento. Dobbiamo essere in grado di intervenire con strumenti che non siano spot. Istanza accolta all'unanimità. Poi l'Istanza che sollecita un aumento del Fondo per Interventi sulla disabilità a sostegno dell'inclusione e della partecipazione sociale; ritenuto insufficiente e anacronistico lo stanziamento annuale pubblico di 100.000 euro. La Segreteria Sanità, dal canto suo, ha osservato come ogni eventuale incremento delle risorse potrà essere disposto esclusivamente in misura compatibile con gli equilibri del bilancio dello Stato. Al netto di ciò parere favorevole. Sullo sfondo – si è osservato dai banchi di RF – il tema del “dopo di noi”; con risorse attualmente insufficienti. La Repubblica si è fermata. Necessaria una progettualità. Dal PDCS un ringraziamento alle realtà del volontariato operanti in Repubblica. Già da quest'anno vi è uno stanziamento di ulteriori 10.000 euro, è stato aggiunto. Istanza accolta all'unanimità. Poi l'Istanza che chiede l'adozione di una legge che – affermando il diritto alla vita indipendente – introduca forme di assistenza delle persone con disabilità non autosufficienti; sulla scorta di quanto già accade in altri Paesi. Il Segretario Canti ha richiamato una serie di disposti normativi approvati negli anni precedenti, per poi dare parere negativo. Proposta piuttosto la riattivazione “a breve” di un tavolo tecnico di confronto che possa favorire uno sviluppo organico delle attività assistenziali. Negli ultimi 15 anni – è stato riconosciuto dal banchi del PSD – la situazione si è complicata; è una grande sfida per molti Paesi. Non si è ancora riusciti ad elaborare un progetto complessivo sulle agevolazioni per una vita indipendente e l'inserimento lavorativo. La volontà è piuttosto di riattivare questo percorso; da qui la lettura di un Ordine del Giorno che impegna il Congresso ad integrare gli attuali servizi per l'implementazione della vita indipendente. L'Istanza è stata respinta; odg approvato invece all'unanimità. Nell'Istanza seguente si chiedeva l'istituzione di un hospice di assistenza palliativa per il supporto a persone affette da malattie gravi o in fase terminale. Il Governo ha ricordato come sia già prevista in ambito ospedaliero la presenza di un hospice. Per le cure palliative – è stato inoltre aggiunto – il sistema sanitario dispone già di un modello strutturato. Da qui l'invito ad accogliere l'Istanza. Ricordate nel confronto l'importanza di mettere la persona al centro, di sostenere le famiglie, di iniziative come la pet-therapy. L'Istanza è stata approvata all'unanimità. Infine la richiesta creazione – nel quadro normativo - della figura dell'hobbista professionale nel settore dell'artigianato artistico tradizionale. Contrario il parere della Segreteria Industria, sottolineando peraltro come il termine “hobbista professionale” appaia intrinsecamente contraddittorio. Si consentirebbe lo svolgimento di attività di impresa in concomitanza con la percezione di una pensione o lo svolgimento di un'attività lavorativa subordinata. Ribadita la volontà comunque di promuovere l'artigianato artistico e tradizionale, anche con l'attivazione di un apposito tavolo tecnico. Dai banchi di Motus si è osservato come un decreto del 2021 si concili in qualche modo con i contenuti dell'Istanza. Una flessibilità che si può promuovere. Il quadro normativo andrebbe eventualmente cambiato, è stato sottolineato da RF; potrebbe essere una forma interessante. E' possibile passare da un approccio dilettantistico ad uno più professionale; con un eventuale allargamento della base fiscale. Opinione favorevole, insomma. Dai banchi di AR si è ricordato appunto che la volontà è di cambiare le leggi; sollecitata una rivoluzione nel mondo del lavoro, ritenendo l'attuale sistema troppo rigido. Da qui l'invito ad essere più liberali. Infine la votazione: 9 favorevoli, contrari 25; Istanza respinta. Conclusa la Sessione.







