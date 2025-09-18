DAL CONSIGLIO CGG: frizioni inattese in Maggioranza prima del via libera al PdL della Segreteria allo Sport Seduta piuttosto movimentata in Consiglio. Il Comma sulla sconcertante vicenda degli abusi su minori si è concluso con l'ok all'odg delle forze governative

Una maratona il dibattito sulla vicenda choc di Steven Raul James. Teso, doloroso, il confronto. Alla ripresa dei lavori, oggi, focus sul PdL – definito storico dal Segretario Fabbri - sul contrasto alla violenza di genere e gli abusi su minori in ambito sportivo: logico corollario del Comma apertosi martedì. Iniziativa, è stato osservato in Minoranza, nata dal clamore mediatico per un caso di cronaca che aveva visto coinvolto un calciatore. All'inizio toni pacati, vista anche l'unanimità in Commissione. Cuore dell'intervento la prevista sospensione per i tesserati che risultino condannati in primo grado. RETE è tornata su un proprio emendamento – già bocciato all'epoca - dove si faceva riferimento piuttosto al rinvio a giudizio. Pieno l'appoggio delle Opposizioni; posto l'accento sulle priorità: se la tutela o la presunzione d'innocenza. Ma se così fosse occorrerebbe attendere la condanna definitiva, ha rimarcato Fabbri. Il clima si è rapidamente scaldato; anche per effetto dell'onda emotiva del caso che ha dato origine all'intero Comma. Tensioni forse inaspettate in Maggioranza. Sostegno all'emendamento è venuto infatti anche dai banchi di Libera e PSD: “errare è umano, perseverare diabolico”, ha tuonato Tomaso Rossini. Di altro avviso AR; scettico Gian Nicola Berti sulle “discrezionalità” della politica in certi “equilibri”; e critiche a chi si era opposto all'epoca alla procedura d'urgenza. A far discutere anche la rivelazione a inizio seduta, del Segretario allo Sport, di persone che avrebbero continuato a lavorare nella PA, anche nelle scuole, nonostante simili reati. Sarebbero occorse 39 firme per ripresentare l'emendamento; da più parti la richiesta di sospendere i lavori. Senonché tra una polemica e un'altra si è arrivati quasi per inerzia al voto, e il PdL è stato comunque approvato all'unanimità; si tratterebbe del resto di un unicum a livello europeo. Da registrare anche la disponibilità del Segretario Fabbri, messa a verbale, per un approfondimento tecnico riguardo un'eventuale anticipazione della misura della sospensione, mettendo in comunicazione l'ordinamento sportivo a quello ordinario. Epilogo del Comma le dichiarazioni di voto sui due Odg formulati all'esito del confronto-fiume sul caso del sammarinese condannato per violenza su minori. Severo quello delle Opposizioni, con la richiesta fra l'altro di una commissione d'inchiesta. Una commissione tecnico-amministrativa, invece, in quello più “soft” della Maggioranza; dove pure si sottolinea come il Governo avesse potuto prestare “maggiore attenzione”. Richiesto anche l'inserimento di una nota verbale dove si precisa come fra i poteri dell'organismo vi sia anche quello di fare piena chiarezza rispetto a responsabilità e procedure. Naufragata l'ipotesi di un testo condiviso si è assistito ad un deja vu degli aspri botta e risposta delle sedute di martedì e mercoledì. Politicamente rilevante, all'apparenza, l'esito numerico della votazione: l'ordine del giorno della Minoranza è stato respinto con 31 voti contrari e 14 favorevoli. 28 “sì” e 16 “no”, invece in occasione del via libera al testo delle forze governative.

