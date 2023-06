CGG: giurano i nuovi Segretari di Stato Mularoni e Berti. Entrano in Consiglio Alessandro Rossi e Vittorio Brigliadori

Passaggio formale – dibattito già esaurito, infatti, in occasione della nomina -; ma comunque rilevante, da un punto di vista simbolico, l'odierna cerimonia di giuramento. Anche per mettere un punto alla crisi politica innescata dalla fuoriuscita di RETE. Da oggi, per Mariella Mularoni e Gian Nicola Berti, la responsabilità di due Segreterie di peso: Sanità e Interni. Una “missione importantissima”, aveva dichiarato questa mattina il capogruppo DC Mussoni, che aveva parlato di macchina pubblica “abnorme”, e della necessità di un efficientamento. Torna a pieno organico l'Esecutivo; al contempo pare perda un tassello la Maggioranza. Perché in ragione degli avvicendamenti al Governo ha giurato oggi da Consigliere Alessandro Rossi: primo dei non eletti nella lista NPR, ma da considerarsi probabilmente all'Opposizione, vista la militanza in Demos. È subito intervenuto, annunciando la formazione di un gruppo con Sandra Giardi e Grazia Zafferani. L'altro nuovo Consigliere è Vittorio Brigliadori, per la DC. Si è passati poi al comma per completare l'aggiornamento della composizione di Commissioni Consiliari. Non sono mancate anche questa volta richieste di soprassedere. Attesa in particolare per le nomine della Delegazione consiliare presso il Consiglio d'Europa, operative da gennaio 2024. Mancavano all'appello il secondo membro supplente - per il quale NPR ha indicato Gerardo Giovagnoli – e il capo-delegazione. Spettava alla DC, che ha tuttavia chiesto tempo per riflettere. Da RF l'invito a prestare attenzione alla parità di genere. È stato anche osservato come fino a fine anno la delegazione sia priva di un membro, vista la nomina di Mularoni a Segretario di Stato. A seguire il comma sulla nomina degli organi sociali dell'Istituto per la Gestione e il Recupero dei Crediti.