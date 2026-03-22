FINE SESSIONE CGG: i lavori ripartono dalla votazione degli ordini del giorno Dieci quelli giacenti dalle precedenti sessioni. Tra i punti centrali, le iniziative legate al risarcimento dei danni connessi all’indagine Varano, la revoca dell’exequatur all’Ambasciatore di Israele, un lavoro di ricognizione sui principi giuridici

Alle 14.00 di lunedì 23 marzo, Consiglieri in Aula per l'ultimo giorno di lavori. Il comma 25, che chiude la sessione, sarà interamente dedicato alla votazione di dieci ordini del giorno, giacenti dalle precedenti sedute e presentati da forze di maggioranza, opposizione e consiglieri indipendenti. Un pacchetto ampio e trasversale che tocca temi giudiziari, istituzionali e di politica estera.

Tra i punti centrali, le iniziative legate al risarcimento dei danni connessi all’indagine Varano, con proposte rispettivamente di Repubblica Futura e dei gruppi di maggioranza insieme al Consigliere indipendente Giovanna Cecchetti, entrambe finalizzate a impegnare il Congresso di Stato ad attivarsi.

Rete punta su più fronti: propone la revoca dell’exequatur all’Ambasciatore di Israele, l’applicazione di misure restrittive in linea con l’Ue e il divieto di utilizzo di mezzi sammarinesi in operazioni militari, chiedendo anche un censimento aggiornato di aeromobili e imbarcazioni. Il partito sollecita inoltre chiarimenti sul mantenimento dell’incarico del Console onorario a Bogotá.

DOMANI – Motus Liberi si concentra invece su aspetti istituzionali, proponendo l’avvio di un lavoro di ricognizione sui principi giuridici consolidati e l’istituzione di un tavolo di coordinamento, oltre a chiedere verifiche su eventuali pressioni o interferenze nei confronti della magistratura, di Bcsm e di altri organismi indipendenti.

Sul piano internazionale, tutti i gruppi consiliari e i Consiglieri indipendenti convergono su due ordini del giorno: uno per promuovere, in sede ONU, iniziative a tutela dei manifestanti iraniani, e un altro per monitorare la situazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali in Venezuela, in linea con la tradizione di neutralità attiva sammarinese.

I gruppi di opposizione chiedono inoltre al Governo di prendere pubblicamente le distanze da comportamenti attribuiti al Segretario di Stato per il Territorio, mentre un ulteriore ordine del giorno di Repubblica Futura punta a introdurre strumenti normativi e amministrativi per contrastare la disinformazione e i discorsi d’odio.

Nella giornata di venerdì scontro in Aula sui decreti. Forti contrasti maggioranza-opposizione sulle modifiche nell'emissione dei titoli del debito pubblico, passate con 28 voti favorevoli e 7 contrari. Nel mirino della minoranza la riduzione dei passaggi consiliari. Muro contro muro anche sulle schede di valutazione dei dirigenti Iss, decreto ratificato con 29 sì, 9 no e un’astensione. Per le opposizioni, un sistema troppo discrezionale, mentre la maggioranza ne ha difeso l'impianto normativo volto ad una migliore misurabilità degli obiettivi e delle performance. Partito infine l’iter in prima lettura della Legge sulla famiglia.



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