CGG: i lavori sono ripresi con l'esame in II lettura del pdl sulla protezione della fauna selvatica

A dare lettura alla relazione unica al progetto di legge Aida Maria Adele Selva, che ha sottolineato come il testo sia stato approvato all'unanimità in Commissione; il pdl – ha spiegato – non si limita a tutelare solo alcune specie di animali selvatici - “quelle più vistose ed eclatanti” -, ma prende in considerazione anche la cosiddetta “fauna minore”, di forte importanza ecologica. Si va a colmare dunque un “vuoto legislativo”, tenendo “ben presente il concetto di ecosistema”. Obiettivo prioritario è dunque “tutelare la fauna e la biodiversità in genere, stabilendo le misure di tutela”. Un pdl – ha sottolineato dal canto suo il Segretario di Stato Canti - che rappresenta un solido riferimento normativo, che faciliterà la salvaguardia della fauna; oltre ad essere un vero strumento educativo. La politica si è trovata unanimemente d'accordo; e questo è importante. All'interno del pdl vi sono contenuti molto importanti, ha detto Gloria Arcangeloni, RETE. La sua approvazione consentirà di sottoscrivere la Convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali. Da Mirko Dolcini, DML, un ringraziamento anche al Centro Naturalistico Sammarinese e all'UGRAA. E poi il Segretario di Stato Righi, che ha sottolineato come preservare l'ecosistema sia non solo un obbligo, ma anche un elemento di competitività economica. Temi da approfondire, insomma. Se vogliamo fare la differenza dobbiamo passare dalle parole ai fatti. A questo punto si è passati alla votazione dell'articolato.