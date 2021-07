CONSIGLIO GRANDE E GENERALE CGG: il “caso Buriani” tiene banco in comma comunicazioni. Confronto aspro in Aula In serata, con l'esame del comma successivo, si tornerà a parlare di Giustizia

In un qualche modo era prevedibile, dopo le scintille in Commissione. E puntualmente i lavori si sono aperti con uno scontro al calor bianco sulla Giustizia. Dossier Buriani, al centro: con la “bocciatura” dell'azione di sindacato ed il conseguente parere richiesto all'Avvocatura. “Si sta perseverando nell'errore”, hanno tuonato i consiglieri di Libera, “le forzature portano a disastri”; dito puntato, allora, contro il Presidente della Commissione Zeppa, che ha replicato in modo accorato, specie a Luca Boschi. “Quell'azione di sindacato la rifarei anche oggi”, ha detto, affermando come l'esponente di Libera, nell'occasione, si fosse astenuto. E poi un episodio riferitogli – ha affermato – dallo stesso esponente di Libera: alcuni Commissari di Opposizione e anche qualcuno di Maggioranza avrebbero esultato alla notizia della sentenza Bin. Da Zeppa l'invito a fare i nomi. Luca Boschi ha replicato sollecitando Zeppa a sentire i diretti interessati, trattandosi di un dialogo avvenuto in Commissione, e dunque coperto dal segreto.

Ha poi puntualizzato di aver preso nettamente le distanze da questo atteggiamento, esprimendo delusione per l'esito del sindacato ma contemporaneamente forti critiche per come è stata gestita l'azione di sindacato dal Presidente Zeppa. Critiche aspre anche dai banchi di RF. “L'obiettivo che si voleva perseguire – è stato detto - era eliminare il Commissario Buriani dal Tribunale”. Da segnalare anche la voce fuori dal coro, in Maggioranza, di Iro Belluzzi, che ha auspicato non si voglia mettere in discussione “qualcosa che è stato scritto”. Atteso l'intervento del Segretario Ugolini: “le sentenze si rispettano”, ha premesso. Ma “vi sono elementi che vanno approfonditi”. Nella sentenza Bin, ha osservato, “c'è la totale espunzione” di tutto il materiale della commissione d'inchiesta. In evidenza, in comma comunicazioni, anche la Sanità; dalle fila delle Minoranza il sospetto che si voglia andare verso una progressiva privatizzazione. E sui problemi della Medicina di Base è stato presentato da RF un ordine del giorno, affinché il Dirigente venga audito in Commissione ed il Governo si impegni a porre in essere una ristrutturazione. Sessione caratterizzata anche dalle novità riguardanti il gruppo misto: composto ora da 3 elementi, dopo la fuoriuscita da RETE delle consigliere Giardi e Zafferani; ma nonostante le sollecitazioni di Libera il tema della fibrillazioni in seno al Movimento è rimasto sotto traccia, in questo primo pomeriggio di lavori. Si tornerà a parlare di Giustizia, infine, nel comma successivo; previsto infatti l'avvio della procedura di nomina di 2 Commissari della Legge e due Uditori Commissariali.

Leggi il resoconto integrale dal Consiglio Grande e Generale

