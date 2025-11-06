CGG: il focus dell'Aula si sposta sul PdL che regolerà le nuove emissioni di titoli del debito pubblico

Nella seduta notturna di ieri, subito dopo l'ok alla riforma fiscale, la ratifica al Decreto Delegato sul rinnovo di 50 milioni di titoli del debito interno, al tasso fisso del 2%. Via libera lampo; non erano stati infatti presentati emendamenti al provvedimento, e il dibattito generale – e le relative repliche - erano ormai alle spalle. I lavori erano stati poi sospesi; si riprenderà a breve, oggi pomeriggio. A completare il Comma 20 di questa Sessione il progetto di legge che regolerà le nuove emissioni di titoli del debito pubblico. Una ventina gli articoli. Analisi del testo che si preannuncia complessa; presentati infatti non pochi emendamenti: specie da Governo e Opposizioni; diverse, in quest'ultimo caso, le proposte soppressive. Una volta chiuso anche questo capitolo il Consiglio tornerà all’esame del progetto di legge sulle modifiche allo Statuto di Banca Centrale; prima che il Comma fosse posto in stand-by si erano registrate non poche polemiche.







