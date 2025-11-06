TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:03 CGG: il focus dell'Aula si sposta sul PdL che regolerà le nuove emissioni di titoli del debito pubblico 12:00 Paolini con la febbre, il doppio azzurro è fuori dalle Finals 10:36 "Scuola di vita" alla Govoni anche per noi 10:29 Istat: "Il 10% degli italiani ha rinunciato a curarsi" 10:04 Sciopero dei farmacisti dipendenti: in 60mila incrociano le braccia in Italia 07:38 Consiglio Grande e Generale: approvata la riforma IGR
  1. Home
  2. News
  3. Politica

CGG: il focus dell'Aula si sposta sul PdL che regolerà le nuove emissioni di titoli del debito pubblico

Verso l'epilogo la maratona consiliare sul Comma della riforma IGR

6 nov 2025
CGG: il focus dell'Aula si sposta sul PdL che regolerà le nuove emissioni di titoli del debito pubblico

Nella seduta notturna di ieri, subito dopo l'ok alla riforma fiscale, la ratifica al Decreto Delegato sul rinnovo di 50 milioni di titoli del debito interno, al tasso fisso del 2%. Via libera lampo; non erano stati infatti presentati emendamenti al provvedimento, e il dibattito generale – e le relative repliche - erano ormai alle spalle. I lavori erano stati poi sospesi; si riprenderà a breve, oggi pomeriggio. A completare il Comma 20 di questa Sessione il progetto di legge che regolerà le nuove emissioni di titoli del debito pubblico. Una ventina gli articoli. Analisi del testo che si preannuncia complessa; presentati infatti non pochi emendamenti: specie da Governo e Opposizioni; diverse, in quest'ultimo caso, le proposte soppressive. Una volta chiuso anche questo capitolo il Consiglio tornerà all’esame del progetto di legge sulle modifiche allo Statuto di Banca Centrale; prima che il Comma fosse posto in stand-by si erano registrate non poche polemiche.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Politica