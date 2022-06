CGG: in Aula l'Assestamento di Bilancio. Raffica di emendamenti del Governo; l'ira delle Opposizioni

Dopo lo slittamento deciso da un Ufficio di Presidenza “ad horas” è stato aperto questa sera il comma con l'esame in seconda lettura della Variazione al Bilancio di Previsione dello Stato. Nel pomeriggio il deposito degli emendamenti, da parte delle varie forze politiche. Nella relazione introduttiva il Segretario di Stato alle Finanze ha ricordato come in prima lettura il PdL si caratterizzasse prevalentemente per gli articoli iniziali, riguardanti l'acquisizione di partecipazioni di Banca Centrale e beni immobili di pregio già detenuti dalla Società di Gestione Attivi ex BNS spa. In seconda lettura – ha spiegato - il Governo ha presentato emendamenti prevalentemente in adeguamento di capitoli di bilancio sia sulle entrate – rimanendo “prudenti” –, sia di capitoli di spesa. Ma l'intervento più rilevante – ha aggiunto - riguarda ancora la questione BNS. A seguito della risoluzione – ha ricordato – sono stati emessi 207 milioni di obbligazioni garantite dallo Stato, dunque già conteggiate come debito pubblico. Il Governo ha ritenuto di non convertire i crediti d'imposta in titoli di credito fiscali. Prevista dunque l'emissione di titoli del debito pubblico per oltre 53 milioni per coprire la prima scadenza e la possibilità di fare lo stesso processo, entro l'anno, per 150 milioni. L'obiettivo ha continuato - è lo sviluppo di un mercato secondario, a San Marino – fino ad ora praticamente inesistente -, per iniziare a fare circolare queste obbligazioni. Una “sfida”, la definisce Marco Gatti. Previsti inoltre stanziamenti aggiuntivi per l'ISS, compresi investimenti nella robotica. Sconfortato Michele Muratori, Libera; che ha parlato di uno stravolgimento dell'impianto, con gli emendamenti. “In questa legge c'è di tutto”, “una presa in giro”; citata anche l'abolizione della Commissione UNICEF. “Un enorme pastrocchio”, “una vergogna”, secondo Nicola Renzi, RF. Anche lui ha definito il PdL “una seconda Finanziaria”. Poi si è rivolto al Segretario di Stato, chiedendogli quale sia il deficit fra entrate quest'anno e spese. Continuiamo a fare debito, “non c'è lo straccio di un'idea di sviluppo”. Negli emendamenti 29 volte si parla di debito pubblico, ha osservato Vladimiro Selva, Libera. A suo avviso si sta facendo debito per non far sentire ai cittadini la reale situazione di difficoltà del Paese. Credo che alcuni degli emendamenti presentati dal Segretario Gatti siano “alquanto inopportuni”, ha dichiarato Alessandro Bevitori, Libera. E poi, rivolto ai consiglieri di Maggioranza: "se avete una dignità tiratela fuori".